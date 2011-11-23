شبیه سازی اتمسفر مشتری برای ردیابی "اشباح"

به گزارش خبرگزاری مهر، همین چند دهه پیش بود که دانشمندان از حضور رعدهای رو به بالا، یا "اشباح" در ارتفاع 30 تا 55 مایلی زمین آگاه شدند، تخلیه های الکتریکی به شکل رگه های پرقدرت نوری که در هنگام توفانهای الکتریکی به وجود می آیند. اکنون محققان دریافته اند این ویژگی تنها مختص زمین نیست و در سیاره های دیگر نیز دیده می شود.

سیاره های مشتری و زحل تجربه رعد و برقهایی با قدرت هزار برابر رعد و برقهای زمین را دارند. از آنجایی که انشعابات تخلیه بارهای الکتریکی در اثر توفانهای الکتریکی به وجود می آیند، رشته های نوری که به "اشباح" شهرت دارند دریچه ای ارزشمند به سوی ساختار اتمسفر زمین به شمار می روند.

تصویر رعدهای رو به بالا تنها چندین بار و در حین فیلمبرداری به ثبت رسیده اند

دانشمندان نه فقط به خاطر تاثیر رعدها بر تجهیزات الکترونیکی که در برنامه های فضایی مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه به این خاطر که رعدها می توانند نشانه ای برای تعیین حضور حیات فرازمینی باشند برای دانستن احتمال وجود رعد و برق در دیگر سیاره ها بسیار مشتاق بوده و هستند.

از این رو گروهی از محققان دانشگاه آیندهوون هلند به منظور بررسی بیشتر این پدیده به شبیه سازی اتمسفرهای سیاره ای در آزمایشگاه خود پرداختند تا احتمال وجود "اشباح" را در فضا مورد بررسی قرار دهند. به منظور آزمودن احتمال وجود رعدهای رو به بالا در دیگر سیاره ها محققان اتمسفرهای سیاره های مشتری، زحل و ونوس را شبیه سازی کردند.

در این شبیه سازی از مداری که می توانست انفجارهای کوتاه و پرفشار الکتریکی ایجاد کند برای شبیه سازی رعدهای رو به بالای طبیعی استفاده شد. تصاویر این رعدهای شبیه سازی شده توسط دوربینهای بسیار حساس ثبت شده و سپس مورد بررسی قرار گرفت.

این پرتو "شبح" یا رعدهای رو به بالا پس از شبیه سازی اتمسفر مشتری در درون یک بطری ایجاد شده و نشان می دهد سیاره های دیگر نیز می توانند از اشباح برخوردار باشند

عواملی از قبیل درخشانی، رنگ، ابعاد، شعاع و سرعت مواردی بودند که می توانستند به محققان در محاسبه تعیین شدت رعد و برقهای فرازمینی کمک کنند و محققان پس از انجام این شبیه سازی دریافتند وجود چنین پدیده هایی در اتمسفر دیگر سیاره ها غیر ممکن نیست. نتایج این شبیه سازی می تواند درک جدیدی از فرایندهای الکتریکی و شیمیایی در سیاره های مشتری، زحل و ونوس به وجود آورد.

بر اساس گزارش دیلی میل، رعد و برق به عنوان مولد مولکولهای ارگانیک پدیده ای است که در ایجاد "محلول اَزَلی" که بر اساس نظریه های مختلف منجر به آغاز و شکل گیری حیات بر روی سیاره زمین شده نقش داشته است.