تدوین وصیت نامه دانشگاه آزاد!/ آمار کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه در شصیت و چهارمین اجلاس مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین وصیت نامه این دانشگاه خبر داد و به قرائت بخش های کوتاهی از این وصیت نامه پرداخت.

وی در بخشی از این وصیتنامه آورده است: تا روزی که در این صحنه باقی بمانم در بقای این دانشگاه تلاش می کنم و این دانشگاه را در مقابل تمام ناملایمت های سیاسی حفظ می کنم.

رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آخرین فعالیت های این دانشگاه در 6 ماه گذشته، گفت: در 6 ماه گذشته دانشگاه آزاد 31 واحد و مرکز را بازدید و پروژه های آن را افتتاح کرد. دانشگاه آزاد 17 منطقه، 300 واحد دانشگاهی، 131 مرکز دانشگاهی فعال، 41 بخش واحد علوم و تحقیقات، یک میلیون و 700 هزار دانشجو، 4 میلیون دانش آموخته، 21 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی، 30 هزار عضو هیئت علمی و 52 مرکز تحقیقاتی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی فعالیت های این دانشگاه در حوزه های مختلف، گفت: در حوزه فرهنگی برای پنجمین بار مقام برتر اقامه نماز توسط دانشگاه آزاد به دست آمد و سامانه آمار و اطلاعات فرهنگی دانشگاه راه اندازی شد. در بخش آموزشی باید بگویم که یک هزار و 314 عضو هیئت علمی جذب شد. تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب دانشگاه آزاد شدند و 2 هزار و 240 رشته محل به تصویب رسید.

تسهیلات ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به تحصیل مربیان دانشگاه آزاد در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، گفت: مربیان دانشگاه آزاد علاوه بر ادامه تحصیل در این دانشگاه می توانند در دانشگاه های دولتی و با کوشش وزارت علوم ادامه تحصیل دهند. البته تعداد پذیرش مربیان در دانشگاه های دولتی محدود بود که با هماهنگی های صورت گرفته این محدودیت ها برداشته شد و مربیان دانشگاه آزاد با حداقل شرایط می توانند در دانشگاه های دولتی ادامه تحصیل دهند.

به گفته جاسبی در حوزه دانشجویی 50 هزار جابجایی دانشجویی صورت گرفت که اغلب این جابجایی ها بر اساس ضوابط و شرایط صورت پذیرفت اما در برخی از نقل و انتقالات و مهمانی ها اقداماتی خارج از ضوابط صورت گرفت که هم اکنون در حال کاهش است.

آمار کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد

وی با بیان اینکه در 6 ماه گذشته 197 هزار و 455 نفر از دانشگاه آزاد دانش آموخته شده اند به 18 هزار و 663 مورد انضباطی که در این دانشگاه اتفاق افتاده اشاره کرد و افزود: 15 هزار مورد از این تعداد، مشکلات انضباطی و 3 هزار مورد مربوط به مشکلات اخلاقی بوده که کمیته های انضباطی نیاز است در این زمینه فعالیت بیشتری انجام دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود درباره آخرین وضعیت بورسیه ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه آزاد تاکید کرد: تا کنون 600 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مالزی جذب این دانشگاه شده اند که تمام سعی مان را بر این قرار می دهیم تا این بار دانشجویان بیشتری از اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا جذب کنیم.

جاسبی همچنین به ارتباط دانشگاه های معتبر دنیا اشاره کرد که در حال توسعه است و از برنامه ریزی برای برگزاری هفته دانشگاه آزاد اسلامی در یونسکو به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 91 خبر داد.

تغییر در سیستم مالی دانشگاه

وی در ادامه سخنانش با اشاره به انجام برخی فعالیت ها در حوزه پژوهشی به بودجه کل این دانشگاه اشاره کرد و گفت: سیستم مالی دانشگاه آزاد در حال تغییر است و بودجه ریزی برای سال آینده این دانشگاه تغییرات اساسی می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به برنامه 5 ساله دانشگاه و سند چشم انداز اشاره کرد و افزود: برنامه 5 ساله و سند چشم انداز دانشگاه آزاد ابلاغ شد و الان نوبت هیئت امنای واحدهای استانی است که این برنامه و سند را در هر استان مصوب کنند.

جاسبی با اشاره به تغییر ساختار این دانشگاه گفت: تغییر ساختار دانشگاه در حال تکامل و هیئت های امنای استانها در حال تشکیل اند.

یک ریال از امکانات دانشگاه هزینه انتخابات نمی شود

وی با اشاره به نزدیکی به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی خطاب به تمام روسای دانشگاه ها تاکید کرد: یک ریال از امکانات دانشگاه آزاد نباید برای هزینه های انتخابات افراد به کار رود. این کار حرام و خلاف است و وظیفه ماست که با این موارد برخورد کنیم. شما روسای واحدها و مراکز هم مراقب باشید کسی از امکانات دانشگاه برای هزینه انتخابات استفاده نکند.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات احتمالی آینده در ریاست دانشگاه آزاد خطاب به روسای واحدها و معاونان دانشگاه گفت: طوری کار کنید که برای همیشه بمانید. نگران نباشید همه ما رفتنی هستیم اما دانشگاه آزاد می ماند با ایمان کار کنید و تزلزل به خود راه ندهید و از فرصت ها حداکثر استفاده را ببرید.

تکریم ارباب رجوع در دانشگاه آزاد رعایت نمی شود

به گفته رئیس دانشگاه آزاد بیشتر پیامک هایی که به این دانشگاه ارسال شده حاکی از آن است که تکریم ارباب رجوع در این دانشگاه آنطور که مد نظر رئیس دانشگاه است، صورت نمی گیرد.

جاسبی در این باره تاکید کرد: 46 هزار پیام در 6 ماهه دوم به ما ارسال شده که بیشتر این پیام ها حاکی از نارضایتی ها و برخوردهای نامطلوب با ارباب رجوع است. تا کنون بارها تاکید کرده ام اما نمی دانم بنا به چه دلایلی هنوز هم در برخی واحدها و مراکز با مردم ناملایمت هایی صورت می گیرد که در این زمینه باید شیوه خود را تغییر داده و رفتارتان را عوض کنید.

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به تعداد طبقات ساختمان ها گفت: زیبایی و تعداد طبقات ساختمان ها باید مورد توجه قرار بگیرد. من تاکنون بارها گفته ام تعداد طبقات ساختمان ها کم است اگر تعداد طبقات افزایش یابد نه تنها سازه ها محکم تر خواهد بود بلکه در زمین هم صرفه جویی خواهیم کرد. بنابراین باید مقداری در ساخت و سازها به جای افقی عمودی حرکت کنیم.

آخرین وضعیت سندهای زمین های دانشگاه

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سندهای زمین های این دانشگاه خبر از دارای سند شدن 650 هزار متر مربع از زمین های این دانشگاه داد.

جاسبی در حوزه مالی و اداری دانشگاه آزاد به سوبسید مواد غذایی اشاره کرد و گفت: سوبسید مواد غذایی وضعیت مناسب تری در سال جاری پیدا کرده و قسط اول آن که طی دو هفته پرداخت شد که به مبلغ 15 میلیارد تومان بود.

وی در ادامه سخنانش به دهه چهارم تاسیس این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دهه چهارم تاسیس دانشگاه آزاد دهه رقابت با دانشگاه های معتبر دنیاست و این شدنی است اگر کیفیت را بالا برده و با اراده بیشتری برای ورود به دوران رقابت قدم برداریم.

رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنانش به بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان این دانشگاه اشاره و تاکید کرد: ما خودمان مشوق اولیه برای تحصیل کارمندان و پرسنل خودمان هستیم. اما در گزارشاتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که کارکردن همزمان با تحصیل سبب لوث شدن کار می شود که این موارد در مجموعه های دولتی قانون است.

جاسبی در ادامه این بخش به 3 مورد از آخرین بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه قید شده که جایگاه کارکنان تا 2 سال در دانشگاه آزاد محفوظ است بابت دوران مرخصی از کارکنان شهریه دریافت نمی شود و در رشته های مورد نیاز حقوق پایه را به کارکنان پرداخت می کنیم. اما تحصیل همزمان با کار در دانشگاه آزاد به مصلحت این دانشگاه نیست.