معاون علمی رئیس جمهور به مهرخبر داد: جذب نخبگان در هیئت علمی/ استخدام استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی

دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: پیش نویس سند راهبری نخبگان در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و ایشان ضمن ابراز خرسندی از این سند، بر نهایی شدن این سند تاکید کردند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به بیان فرآیند نهایی شدن سند راهبردی نخبگان پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر پیش نویس این سند را در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار دادیم تا آخرین پیشنهادهای خود را ارائه دهند.



وی اضافه کرد: سند راهبردی نخبگان پس از اعمال اصلاحات احتمالی برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.



سلطانخواه به جزئیات این سند اشاره کرد و ادامه داد: در این سند علاوه بر بازنگری تعریف نخبه و استعداد برتر، راهکارهایی برای رسیدن به جایگاه واقعی علمی، نحوه اجرای راهبردها و اهداف نخبه پروری ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه به موازات سیاستهایی که باید حاکم بر سند باشد، اقدامات حمایتی را در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دادیم خاطر نشان کرد: جذب نخبگان به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ها یکی از این اقدامات است که بر این اساس مصوبه ای از سوی هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کردیم.



وی ادامه داد: در این مصوبه اعلام شد که جذب نخبگان و استعدادهای برتر در مراکز علمی از کانال بنیاد ملی نخبگان باشد. در این راستا دبیرخانه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می شود تا فرایند جذب در آن سریعتر صورت گیرد.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری جذب استعدادهای برتر در دستگاه های اجرایی را از دیگر اقدامات حمایتی بنیاد ملی نخبگان دانست و یادآور شد: در این راستا استعدادهای برتر و نخبگان می توانند در دستگاه های اجرایی جذب شوند.

