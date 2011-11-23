هزینه یک مناقصه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی در قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در این باره گفت: در جریان حضور بازرس اعزامی اداره کل بازرسی و نظارت بر نحوه برگزاری سه فقره از مناقصات یکی از دستگاههای اجرایی استان ملاحظه شد که امتیازات اعطایی به پیمانکاران با شرح اسناد مناقصه و مستندات ارائه شده مطابقت ندارد.



وی افزود: همچنین در این مناقصه به دلیل انتخاب نادرست پیمانکاران، هزینه اجرای پروژه به صورت قابل توجهی افزایش یافته بود.

مدیر کل بازرسی استان قزوین تصریح کرد: با تذکر ارائه شده، کمیسیون عالی معاملات دستگاه در خصوص انتخاب برندگان مناقصه تجدید نظر کرد و سرانجام یک فقره مناقصه تجدید شد و برنده مناقصه های دیگر هم تغییر کرد.



وی یادآورشد: با توجه به موارد یاد شده و اصلاح فرآیند ارزیابی پیمانکاران، موجبات کاهش مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال در هزینه اجرای پروژه یک فقره مناقصه فراهم و علاوه بر آن یکی دیگر از مناقصات تجدید شد.

یزدان پناه در پایان با تأکید بر التزام به قانون و حفظ وحدت رویه در واگذاری اجرای پروژه ها گفت: به منظور تحقق عدالت، گسترش فضای رقابتی، مدیریت هزینه ها و نیز تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و اقتصادی ضرورت دارد که دستگاههای اجرایی در واگذاری اجرای پروژه ها با وحدت رویه و عمق کارشناسی طبق قوانین و مقررات اقدام کند.