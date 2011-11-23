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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

جدیدترین گزارش SIR درباره رتبه‌بندی دانشگاههای دنیا/ وضعیت 39 دانشگاه و مرکز علمی ایران

جدیدترین گزارش SIR درباره رتبه‌بندی دانشگاههای دنیا/ وضعیت 39 دانشگاه و مرکز علمی ایران

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: جدیدترین رتبه بندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی جهان در سال 2011 توسط SIR منتشر شد و بر اساس آن 39 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در فهرست موسسات علمی برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین رتبه بندی انجام گرفته توسط SCIMAGO institutions Rankings در سال 2011 میلادی، شاخص های علم سنجی مربوط به 3 هزار و 42 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان اعلام شده است که این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در مجموع بیش از 80 درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS را در 5 سال گذشته منتشر کرده اند.

در این گزارش از میان 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی ایران، 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاهها نیز وابسته به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه هستند.

جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings

 

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته
1 دانشگاه تهران 351 5 1 8994
2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 464 7 2 6330
3 دانشگاه صنعتی شریف 503 8 3 5950
4 دانشگاه تربیت مدرس 658 11 4 4512
5 دانشگاه امیرکبیر 670 12 5 4425
6 دانشگاه علم و صنعت 774 14 6 3757
7 دانشگاه شیراز 980 21 7 2842
8 دانشگاه صنعتی اصفهان 1141 27 8 2222
9 دانشگاه فردوسی مشهد 1261 28 9 1922
10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1289 29 10 1853
11 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1351 32 11 1745
12 دانشگاه تبریز 1409 34 12 1626
13 دانشگاه شهیدبهشتی 1414 35 13 1622
14 انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی 1686 40 14 1268
15 دانشگاه اصفهان 1756 45 15 1195
16 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 1757 46 16 1194
17 دانشگاه مازندران 1825 48 17 1128
18 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1905 51 18 1064
19 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1964 52 19 1018

 ادامه جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings

 

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته
 20  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  2024 54  20  968 
 21  دانشگاه پیام نور 2056 55  21   967
 22  دانشگاه گیلان 2152  57  22  895 
 23  دانشگاه رازی 2191 58 23  868
 24  دانشگاه کرمان 2234  59  24  839
 25  دانشگاه بوعلی سینا  2245  60 25   833
 26  دانشگاه ارومیه  2306 64  26  799
 27  دانشگاه تربیت معلم تهران 2513  68   27  705
 28  انستیتو پاستور ایران  2599  75  28  664
 29  دانشگاه الزهرا 2609   76  29  657
 30  دانشگاه شهیدچمران  2628 77   30  643
 31  دانشگاه یزد 2642  78   31  633
 32  دانشگاه شاهد 2718  81   32  598
 33  بیمارستان شریعتی 2724  82   33  593
 34  دانشگاه زنجان  2403  84 34  544
 35  دانشگاه کاشان  2836  85 35  527
 36  دانشگاه سیستان و بلوچستان  2921  90 36  450 
 37  دانشگاه شاهرود  2954  91 37  423
 38  مرکز تحقیقات مواد و انرژی  3007  93  38  353
39  دانشگاه محقق اردبیلی 3028  95   39  293

به گزارش مهر، نظام رتبه بندی SIR خروجی و برون داد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر را بر اساس چهار شاخص عمده شامل تعداد مقالات، درصد مقالات دارای همکاری های بین المللی، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا، اختصاصی بودن تحقیقات و نرخ برتری رتبه بندی می کند.

چهار شاخص در این رتبه بندی به کار گرفته شده است که هر کدام بخشی از حوزه های تحقیقات را شامل می شود. Output به معنی تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و IC یا international collaboration به معنی میزان همکاری های بین المللی است.

همچنین شاخص Q1 به معنی نسبت مقالات به چاپ رسیده در مجلات برتر هر رشته (مجلاتی که بر اساس شاخص این موسسه جزء مجلات 25 درصد برتر گرایش هستند) به تعداد کل مقالات و NI یا Normalized Impact به معنی میانگین تاثیر محققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانیان گرایش و  نشانگر تطابق با متوسط جهانی، شاخص ER به معنای نرخ برتری و SI به معنای اختصاصیت تحقیق است.

همچنین بر اساس گزارش نظام رتبه بندی SIR آکادمی علوم چین در رتبه اول قرار دارد و پس از آن مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در رتبه دوم و آکادمی علوم روسیه در رتبه سوم قرار دارند. این سه مرکز در 5 سال گذشته مقالات بسیاری در پایگاه نمایه مقالات اسکوپوس داشته اند که به ترتیب آکادمی علوم چین دارای 144 هزار و 269 مقاله، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 130 هزار و 977 مقاله و آکادمی علوم روسیه دارای 88 هزار  907 مقاله بوده است.

کد مطلب 1467187

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