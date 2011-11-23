به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین رتبه بندی انجام گرفته توسط SCIMAGO institutions Rankings در سال 2011 میلادی، شاخص های علم سنجی مربوط به 3 هزار و 42 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان اعلام شده است که این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در مجموع بیش از 80 درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS را در 5 سال گذشته منتشر کرده اند.

در این گزارش از میان 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی ایران، 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاهها نیز وابسته به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه هستند.

جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته 1 دانشگاه تهران 351 5 1 8994 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 464 7 2 6330 3 دانشگاه صنعتی شریف 503 8 3 5950 4 دانشگاه تربیت مدرس 658 11 4 4512 5 دانشگاه امیرکبیر 670 12 5 4425 6 دانشگاه علم و صنعت 774 14 6 3757 7 دانشگاه شیراز 980 21 7 2842 8 دانشگاه صنعتی اصفهان 1141 27 8 2222 9 دانشگاه فردوسی مشهد 1261 28 9 1922 10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1289 29 10 1853 11 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1351 32 11 1745 12 دانشگاه تبریز 1409 34 12 1626 13 دانشگاه شهیدبهشتی 1414 35 13 1622 14 انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی 1686 40 14 1268 15 دانشگاه اصفهان 1756 45 15 1195 16 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 1757 46 16 1194 17 دانشگاه مازندران 1825 48 17 1128 18 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1905 51 18 1064 19 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1964 52 19 1018

ادامه جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته 20 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2024 54 20 968 21 دانشگاه پیام نور 2056 55 21 967 22 دانشگاه گیلان 2152 57 22 895 23 دانشگاه رازی 2191 58 23 868 24 دانشگاه کرمان 2234 59 24 839 25 دانشگاه بوعلی سینا 2245 60 25 833 26 دانشگاه ارومیه 2306 64 26 799 27 دانشگاه تربیت معلم تهران 2513 68 27 705 28 انستیتو پاستور ایران 2599 75 28 664 29 دانشگاه الزهرا 2609 76 29 657 30 دانشگاه شهیدچمران 2628 77 30 643 31 دانشگاه یزد 2642 78 31 633 32 دانشگاه شاهد 2718 81 32 598 33 بیمارستان شریعتی 2724 82 33 593 34 دانشگاه زنجان 2403 84 34 544 35 دانشگاه کاشان 2836 85 35 527 36 دانشگاه سیستان و بلوچستان 2921 90 36 450 37 دانشگاه شاهرود 2954 91 37 423 38 مرکز تحقیقات مواد و انرژی 3007 93 38 353 39 دانشگاه محقق اردبیلی 3028 95 39 293

به گزارش مهر، نظام رتبه بندی SIR خروجی و برون داد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر را بر اساس چهار شاخص عمده شامل تعداد مقالات، درصد مقالات دارای همکاری های بین المللی، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا، اختصاصی بودن تحقیقات و نرخ برتری رتبه بندی می کند.

چهار شاخص در این رتبه بندی به کار گرفته شده است که هر کدام بخشی از حوزه های تحقیقات را شامل می شود. Output به معنی تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و IC یا international collaboration به معنی میزان همکاری های بین المللی است.

همچنین شاخص Q1 به معنی نسبت مقالات به چاپ رسیده در مجلات برتر هر رشته (مجلاتی که بر اساس شاخص این موسسه جزء مجلات 25 درصد برتر گرایش هستند) به تعداد کل مقالات و NI یا Normalized Impact به معنی میانگین تاثیر محققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانیان گرایش و نشانگر تطابق با متوسط جهانی، شاخص ER به معنای نرخ برتری و SI به معنای اختصاصیت تحقیق است.

همچنین بر اساس گزارش نظام رتبه بندی SIR آکادمی علوم چین در رتبه اول قرار دارد و پس از آن مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در رتبه دوم و آکادمی علوم روسیه در رتبه سوم قرار دارند. این سه مرکز در 5 سال گذشته مقالات بسیاری در پایگاه نمایه مقالات اسکوپوس داشته اند که به ترتیب آکادمی علوم چین دارای 144 هزار و 269 مقاله، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 130 هزار و 977 مقاله و آکادمی علوم روسیه دارای 88 هزار 907 مقاله بوده است.