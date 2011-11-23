به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین رتبه بندی انجام گرفته توسط SCIMAGO institutions Rankings در سال 2011 میلادی، شاخص های علم سنجی مربوط به 3 هزار و 42 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان اعلام شده است که این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در مجموع بیش از 80 درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS را در 5 سال گذشته منتشر کرده اند.
در این گزارش از میان 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی ایران، 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاهها نیز وابسته به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه هستند.
جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings
|ردیف
|دانشگاه/موسسه تحقیقاتی
|رتبه جهانی
|رتبه در خاورمیانه
|رتبه کشوری
|تعداد مقالات 5 سال گذشته
|1
|دانشگاه تهران
|351
|5
|1
|8994
|2
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|464
|7
|2
|6330
|3
|دانشگاه صنعتی شریف
|503
|8
|3
|5950
|4
|دانشگاه تربیت مدرس
|658
|11
|4
|4512
|5
|دانشگاه امیرکبیر
|670
|12
|5
|4425
|6
|دانشگاه علم و صنعت
|774
|14
|6
|3757
|7
|دانشگاه شیراز
|980
|21
|7
|2842
|8
|دانشگاه صنعتی اصفهان
|1141
|27
|8
|2222
|9
|دانشگاه فردوسی مشهد
|1261
|28
|9
|1922
|10
|دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
|1289
|29
|10
|1853
|11
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|1351
|32
|11
|1745
|12
|دانشگاه تبریز
|1409
|34
|12
|1626
|13
|دانشگاه شهیدبهشتی
|1414
|35
|13
|1622
|14
|انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی
|1686
|40
|14
|1268
|15
|دانشگاه اصفهان
|1756
|45
|15
|1195
|16
|دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
|1757
|46
|16
|1194
|17
|دانشگاه مازندران
|1825
|48
|17
|1128
|18
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|1905
|51
|18
|1064
|19
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|1964
|52
|19
|1018
ادامه جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی SCIMAGO institutions Rankings
|ردیف
|دانشگاه/موسسه تحقیقاتی
|رتبه جهانی
|رتبه در خاورمیانه
|رتبه کشوری
|تعداد مقالات 5 سال گذشته
|20
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|2024
|54
|20
|968
|21
|دانشگاه پیام نور
|2056
|55
|21
|967
|22
|دانشگاه گیلان
|2152
|57
|22
|895
|23
|دانشگاه رازی
|2191
|58
|23
|868
|24
|دانشگاه کرمان
|2234
|59
|24
|839
|25
|دانشگاه بوعلی سینا
|2245
|60
|25
|833
|26
|دانشگاه ارومیه
|2306
|64
|26
|799
|27
|دانشگاه تربیت معلم تهران
|2513
|68
|27
|705
|28
|انستیتو پاستور ایران
|2599
|75
|28
|664
|29
|دانشگاه الزهرا
|2609
|76
|29
|657
|30
|دانشگاه شهیدچمران
|2628
|77
|30
|643
|31
|دانشگاه یزد
|2642
|78
|31
|633
|32
|دانشگاه شاهد
|2718
|81
|32
|598
|33
|بیمارستان شریعتی
|2724
|82
|33
|593
|34
|دانشگاه زنجان
|2403
|84
|34
|544
|35
|دانشگاه کاشان
|2836
|85
|35
|527
|36
|دانشگاه سیستان و بلوچستان
|2921
|90
|36
|450
|37
|دانشگاه شاهرود
|2954
|91
|37
|423
|38
|مرکز تحقیقات مواد و انرژی
|3007
|93
|38
|353
|39
|دانشگاه محقق اردبیلی
|3028
|95
|39
|293
به گزارش مهر، نظام رتبه بندی SIR خروجی و برون داد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر را بر اساس چهار شاخص عمده شامل تعداد مقالات، درصد مقالات دارای همکاری های بین المللی، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا، اختصاصی بودن تحقیقات و نرخ برتری رتبه بندی می کند.
چهار شاخص در این رتبه بندی به کار گرفته شده است که هر کدام بخشی از حوزه های تحقیقات را شامل می شود. Output به معنی تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و IC یا international collaboration به معنی میزان همکاری های بین المللی است.
همچنین شاخص Q1 به معنی نسبت مقالات به چاپ رسیده در مجلات برتر هر رشته (مجلاتی که بر اساس شاخص این موسسه جزء مجلات 25 درصد برتر گرایش هستند) به تعداد کل مقالات و NI یا Normalized Impact به معنی میانگین تاثیر محققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانیان گرایش و نشانگر تطابق با متوسط جهانی، شاخص ER به معنای نرخ برتری و SI به معنای اختصاصیت تحقیق است.
همچنین بر اساس گزارش نظام رتبه بندی SIR آکادمی علوم چین در رتبه اول قرار دارد و پس از آن مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در رتبه دوم و آکادمی علوم روسیه در رتبه سوم قرار دارند. این سه مرکز در 5 سال گذشته مقالات بسیاری در پایگاه نمایه مقالات اسکوپوس داشته اند که به ترتیب آکادمی علوم چین دارای 144 هزار و 269 مقاله، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 130 هزار و 977 مقاله و آکادمی علوم روسیه دارای 88 هزار 907 مقاله بوده است.
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