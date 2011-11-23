تیم ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان جهان در سوئد، تیم ملی ایران به مصاف اوکراین مدافع عنوان قهرمانی جهان و قهرمان چند دوره اروپا رفت و موفق شد در یک نبرد حساس رقیب قدرتمند خود را با نتیجه 4 بر یک به زانو درآورد.

در حالی که نیمه اول این دیدار بدون گل به پایان رسیده بود، اوکراینی‌ها در دقیقه 29 بازی یک بر صفر پیش افتادند اما ملی پوشان ایران مقابل قهرمان سال گذشته جهان روحیه خود را از دست ندادند.

در ادامه، ایران هفت دقیقه توفانی را پشت سر گذاشت و چهار بار متوالی در دقایق 31، 33، 36 و 38 به وسیله علی اصغرمحبوبی (3 گل) و ایمان محبی (یک گل) دروازه اوکراین را فرو ریخت تا ایرانی‌های حاضر در سالن مسابقه شهر "اوربرو" سوئد جشن پیروزی بگیرند. این دیدار حکم یک فینال زودرس را برای ایران داشت.