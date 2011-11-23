همایش "جهاد اقتصادی در سیره امام رضا"در کاشمر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ثمری سه شنبه شب در شورای فرهنگی این دانشگاه اظهار کرد: همایش جهاد اقتصادی در سیره امام رضا با حضور یکی از چهره های فرهنگی خراسان رضوی به زودی برگزار خواهدشد.

وی با اعلام تشکیل کانون عفاف و حجاب در این دانشگاه بر گسترش طرح های فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر اظهار داشت: برابر هماهنگی های به عمل آمده ضابطین امر به معروف و نهی از منکر با همکاری بسیج دانشجویی با کانون عفاف و حجاب همکاری خواهند داشت.

ثمری افزود: دانشگاه متولی فعالیت های فرهنگی متعددی است که باید برای تنویر افکار عمومی مردم شریف شهرستان به نحو مطلوب اطلاع رسانی کند.

وی با اشاره به توان این دانشگاه در انجام تعامل بیشتر با ارکان فرهنگی شهرستان اظهار داشت: برابر هماهنگی های به عمل به زودی طرح تقدیر از فعالان ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه اجرا خواهد شد.

وی برگزاری حلقه های معرفت با همکاری بسیج دانشجویی را از دیگر برنامه های دانشگاه ذکر کرد و افزود: به منظور بزرگداشت سالروز تدفین سه شهید گمنام در این واحد دانشگاهی ستاد بزرگداشتی با همکاری نهادهای مختلف تشکیل شده است.

وی طرح های چون نمایش فیلم در خوابگاه ها، تهیه و نصب پوسترهای زیبا با مفاهیم مذهبی و تاریخی در نقاط مختلف دانشگاه، برگزاری مسابقات کتابخوانی و همکاری با برنامه های حوزه های مختلف دانشگاه را از دیگر برنامه های شورای فرهنگی دانشگاه معرفی کرد.