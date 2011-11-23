برگزیدگان جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ای عفاف وحجاب (نور) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم قائم مقام رییس سازمان صدا وسیما در مرکز همایش های بین المللی صدا سیما برگزار شد .

این جشنواره با هدف تبیین جایگاه حجاب در تامین سلامت و امنیت فردی و اجتماعی احاد جامعه با استفاده از تولیدات هنری و بستر سازی برای تولید آثار فرهنگی فاخر با موضوع حجاب و با بهره گیری از ابزار هنر برگزار و حدود 6 هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد .

در این مراسم از 60 برگزیدگان این جشنواره در بخش های شعر و داستان ، فیلم ، عکس ، گزارش رسانه ای و رسانه های دیجیتال قدردانی شد.

برخی از هنجارشکنی ها قطعا هدایت شده است

قائم مقام رییس سازمان صدا وسیما گفت: کارهای هنری - تولیدی باید متناسب با مقتضیات امروز مخاطب باشد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم در اختتامیه دومین جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب (نور ) با بیان اینکه حجاب و عفاف از موضوعاتی است که اگر در این چارچوب عقلانیت مطرح شوند ، دارای تاثیر گذاری بیشتری است گفت: عفت فردی باعث بالندی فردی و روحی می شود به نظر می رسد در کشور ما برخی از هنجارشکنی ها و ناهنجاریها از سوی برخی از افراد قطعا هدایت شده است و شاید سیاسی باشد .

حجاب میوه عفاف است

رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره نیز در سخنانی در این مراسم گفت: حجاب و عفاف بدون شک ضامن سلامت و تعالی جامعه اسلامی است.

پروین سلیحی افزود: حجاب جزیی از کلیت برنامه عفاف دینی است و حجاب میوه عفاف است و آرامش روانی جامعه را تامین ونهاد خانواده را تحکیم و بستر رشد و تعالی عبودیت را تضمین می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با بیان این که زنان حاضر در قیام کربلا که مظهر صبر و مقاومت بودند نمادی از عفاف و حجاب و الگویی برای زنان امروزی هستند گفت: دومین جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه‌ای حجاب و عفاف نشان داد که در بخش رسانه‌ای ظرفیت بالایی در رابطه با گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در کشور وجود دارد که باید در مقابل تهاجم صدها شبکه‌ ماهواره‌ای از این ظرفیت‌ها نهایت بهره را برده و از دلسوزان حوزه فرهنگ برای رساندن پیام حجاب و عفاف در قالب هنر به جامعه استفاده کنیم.

غرب چادر را به عنوان نماد اسلام می شناسیم

وی با اشاره به این که در ابتدای انقلاب تحولی در جامعه ایجاد شد و زنان گرایش زیادی به سوی چادر پیدا کردند گفت:

دلیل اینکه غربی‌ها با حجاب مبارزه و استفاده از آن را در مراکز دانشگاهی و ادارات خود ممنوع می‌کنند این است که آن را به عنوان نماد اسلام می‌شناسند، پس در چنین نبردی باید به طور دائم با استفاده از برنامه‌های جذاب جوانان را به سمت فرهنگ بومی خود جذب کرده و حتی بتوانیم حجاب را به سایر کشورها نیز منتقل کنیم.