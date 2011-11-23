توانمندسازی متقاضیان اشتغال آذربایجان غربی/ تشکیل بانک اطلاعات مشاغل

به گزارش خبرنگار مهر، ستاره رزاق ‌زاده در آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان بازرگانی و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون، افزود: از مهمترین برنامه‌های این بنیاد امضای تفاهمنامه برای توانمندسازی متقاضیان اشتغال با سازمان‌های متولی آموزش بوده تا برنامه‌های آموزشی مورد نیاز به آنها در راستای ورود به بازار کار ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه این آموزشها در زمینه‌ های فنی ‌حرفه ‌ای، مدیریت صنعتی تعاون و بازرگانی تنظیم و منعقد شده است، اظهار داشت: در این راستا افرادی که به دنبال یافتن کار مناسب و منبع ارتزاق بوده تا از مهارتهای تخصصی و علمی برای دست ‌یابی به یک شغل بهره ‌مند شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین رسالتهای بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون آذربایجان غربی راه ‌اندازی شرکتهای مختلف برای سرمایه ‌گذاری است، بیان داشت: باید اطلاعات لازم و کافی در زمینه‌ های مختلف به علاقمندان ارائه شود.

مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون آذربایجان غربی از راه اندازی بانک اطلاعات مشاغل استان طی آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این بانک اطلاعاتی آمار جویند‌گان کار، سرمایه‌گذاران، علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، فرصتهای سرمایه‌گذاری منعکس شده تا شهروندان با مراجعه کردن به این سامانه اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه کنند.

این مسئول ضمن تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیتها، مزیتها و فرصتهای سرمایه ‌گذاری در آذربایجان غربی، افزود: این قابلیتها به طور مشخص مطالعه شده که می‌توان برای رشد و شکوفا شدن آنها به طور بنیادین برنامه ‌ریزی و سیاست گذاری کرده تا اطلاع ‌‌رسانی وسیع با هدف جذب سرمایه ‌گذار از طریق مشارکت رسانه‌های گروهی انجام شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در این آیین با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف ترسیم شده برای امضا این تفاهمنامه تقویت بخش تعاون و تحقق 25 درصد تولید ناخالص ملی توسط این بخش است، افزود: یکی از اهداف امضای این تفاهمنامه کمک ‌رسانی به دولت در راستای عملی شدن تعهدهای اشتغال است.

جعفر صادق اسکندری با اشاره به اینکه یکی از مواد مهم در این تفاهمنامه فعالیت بخش تعاون در بازرگانی خارجی است، اظهار داشت: تعاون در امور مربوط به ایجاد شرکت‌های خدمات مشاوره ‌ای و فنی، بازاریابی برای محصولات، راه ‌اندازی آموزشگاههای فنی و تخصصی، امور تحقیقاتی در مورد کالا به طور مستمر فعالیت کنند.

وی بر لزوم فراهم کردن زیرساختها برای اجرایی شدن مواد و بندهای این تفاهمنامه تاکید کرد و بیان داشت: امیدواریم با فراهم کردن شرایط مورد نیاز و فعالیت منسجم همه این اهداف ترسیم شده در حوزه‌ ها محقق شود.

