اطلاع رسانی انتخابات در خراسان رضوی برای حضور پرشور مردم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سنجی در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی که سه شنبه شب در استانداری برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را استفاده از توان دستگاه ها و رسانه ها به منظور اطلاع رسانی و فراهم کردن زمینه حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات مجلس و میان دوره ای خبرگان رهبری عنوان کرد.

درباره اهداف تشکیل کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی برای حضور گسترده مردم با توجه به شرایط حساس کشور، استفاده از فرصت انتخابات برای تقویت انسجام ملی و جلوگیری از ایجاد برخوردهای سیاسی میان اقشار مختلف مردم از جمله مهم ترین این اهداف است.

وی با بیان اینکه قانون مداری مجریان انتخابات حضور پرشور مردم را تضمین می کند، ادامه داد: ترویج شیوه های شفاف تبلیغات کاندیداها، تبیین اهمیت جایگاه مجلس و تلاش برای حضور گسترده مردم به ویژه جوانان از طریق ایجاد روحیه نشاط، امیدواری و اعتماد از دیگر مواردی است که بایستی تمامی اعضای کمیته نسبت به تحقق آن اهتمام ورزند.

سنجی اظهار داشت: تمام دستگاه های ذی ربط باید علاوه بر تشریح رابطه حضور مردم با ارتقاء سطح امنیت ملی و پیروی از بیانات و رهنمودهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در این رابطه، مردم را نسبت به توطئه های دشمن برای مخدوش کردن و زیر سوال بردن سلامت انتخابات آگاه سازند.

وی صیانت از آرای مردم، بی طرفی مجریان قانون و ترغیب گروه های مختلف برای شرکت در انتخابات در راستای ایجاد رقابتی سالم را از دیگر راهبردهای کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان رسانه ها و دستگاه های استان نیز در سخنانی بر تعامل و ارتباط بیشتر دست اندرکاران برگزاری انتخابات با اصحاب رسانه و آگاه سازی مردم در زمینه اهمیت حضور پرشور در انتخابات تاکید کردند.