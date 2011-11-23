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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

والیبال نشسته آزاد چین/

ذوب آهن و گسترش فولاد به دیدار پایانی راه پیدا کردند

ذوب آهن و گسترش فولاد به دیدار پایانی راه پیدا کردند

نمایندگان ایران صبح چهارشنبه موفق شدند با گذشتن از سد حریفان خود به دیدار پایانی رقابت‌های والیبال نشسته آزاد چین راه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گسترش فولاد تبریز با نتیجه 3 بر صفر تیم ملی چین را شکست داد و ذوب آهن اصفهان نیز با همین نتیجه بر سریلانکا غلبه کرد.

بدین ترتیب دیدار نهایی این رقابت‌ها روز جمعه با حضور دو تیم ایرانی گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان برگزار خواهد شد.

پیش از این تیم ذوب آهن اصفهان حریفانی از کره جنوبی، عراق و چین را پشت سر گذاشت و تیم گسترش فولاد نیز موفق شد از سد ژاپن و سریلانکا عبور کند.

تیم بانوان فولاد ماهان نیز تا ساعاتی دیگر برابر چین قرار خواهد گرفت.

رقابت‌های آزاد قهرمانی والیبال نشسته آسیا 2011 با حضور 12 تیم از باشگاه‌ها و نیز تیم‌های ملی کشورهای مختلف آسیایی تا 4 آذر ماه در پکن ادامه دارد.

کد مطلب 1467201

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