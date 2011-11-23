ذوب آهن و گسترش فولاد به دیدار پایانی راه پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گسترش فولاد تبریز با نتیجه 3 بر صفر تیم ملی چین را شکست داد و ذوب آهن اصفهان نیز با همین نتیجه بر سریلانکا غلبه کرد.

بدین ترتیب دیدار نهایی این رقابت‌ها روز جمعه با حضور دو تیم ایرانی گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان برگزار خواهد شد.

پیش از این تیم ذوب آهن اصفهان حریفانی از کره جنوبی، عراق و چین را پشت سر گذاشت و تیم گسترش فولاد نیز موفق شد از سد ژاپن و سریلانکا عبور کند.

تیم بانوان فولاد ماهان نیز تا ساعاتی دیگر برابر چین قرار خواهد گرفت.

رقابت‌های آزاد قهرمانی والیبال نشسته آسیا 2011 با حضور 12 تیم از باشگاه‌ها و نیز تیم‌های ملی کشورهای مختلف آسیایی تا 4 آذر ماه در پکن ادامه دارد.