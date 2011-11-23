تمبر اقامه نماز دانشگاه آزاد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در حاشیه شصت و چهارمین اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه، اقدام به رونمایی از تمبر اقامه نماز و وب سایت تصویری دانشگاه آزاد کرد.

در رونمایی از تمبر اقامه نماز، نماینده پست جمهوری اسلامی و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد نیز حضور داشتند.

همچنین از وب سایت تصویری دانشگاه آزاد با نشانی الکترونیکی www.media.ana.ir رونمایی شد.

در این وب سایت تمام اخبار و ویدئوهای فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی تولید، نگهداری و در اختیار عموم قرار می گیرد.

در بخش دیگری از این همایش از پیشکسوتان دانشگاه آزاد از جمله مصطفی کلهر، مهندس ذهبیون، سید محمد صادق مهدوی، جهانبخش لطفعلی پور ترک، فتح الله فلاحیان، مسعود جندقی میبدی، سید علی ثابت، سید علی اکبر فامیل روحانی، محمد مجدی و سید هاشم موسوی تجلیل شد.