خسرو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش، تیم ملی و استقلال ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: شایعات زیادی در خصوص مصدومیت من مطرح شده و اینکه تا یک ماه و حتی دو ماه دیگر آسیب دیدگی‌ام ادامه پیدا می کند. حتی عنوان شده بود که من برای درمانم قرار است به آلمان بروم اما باید بگویم هیچکدام از این مطالبی که در خصوص مصدومیتم مطرح شده است، صحت ندارد.

وی در ادامه افزود: تا دو هفته دیگر مصدومیت من کاملا برطرف می شود و اگر کادر فنی صلاح بداند بدون هیچ مشکلی می توانم برای استقلال بازی کنم.

مدافع - هافبک تیم استقلال در خصوص عملکرد این تیم در رقابت‌های لیگ برتر در فصل جاری اظهار داشت: استقلال در این فصل نشان داده که شخصیت قهرمانی دارد و به نظر من در بین تیم‌های حاضر در لیگ برتر تراکتورسازی، پرسپولیس، صبا و حتی نفت تهران می توانند رقبای جدی استقلال برای کسب عنوان قهرمانی باشند.

وی با اشاره به دیدار استقلال مقابل شاهین بوشهر در هفته چهاردهم لیگ برتر گفت: شکست تیم شاهین می تواند پل صعودی برای قهرمانی استقلال در نیم فصل باشد. بدون شک بازی با شاهین که در حال حاضر بهترین خط دفاعی لیگ را دارد سخت است اما سه امتیاز این بازی خانگی نیز برای ما ارزش زیادی دارد و باید شاهین را شکست دهیم.

مدافع - هافبک تیم ملی فوتبال ایران در خصوص صعود این تیم به مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال تاکید کرد: خوشبختانه تیم ملی مقتدرانه به مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی صعود کرد از حالا به بعد باید به فکر بازی‌های مهمتر و سخت تری باشیم. نباید در ذهن‌مان تیم‌های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی را خیلی بزرگ کنیم چون با توجه به آمادگی که در حال حاضر بازیکنان تیم ملی از هر نظر دارند شکست این تیمها دور از ذهن نیست.

وی در خاتمه در خصوص تاثیر حضور کی روش در تیم ملی فوتبال ایران گفت: کی‌روش مربی حرفه ای و بزرگی است. او می داند که در هر مقطع زمانی برای رسیدن به موفقیت به چه ابزاری نیاز دارد تا تیم ملی بتواند بدون دغدغه به جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا کند. او از نظر شخصیتی تاثیر زیادی روی بازیکنان تیم ملی و از جمله من گذاشته است.

دیدار تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:45 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.