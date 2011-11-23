اکران "آسمان هشتم" از امروز آغاز می شود/ نمایش "گلچهره" در گوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماهای آزادی و فرهنگ و پردیس‌های سینمایی ملت، راگا، تماشا و رازی از جمله سینماهای اکران کننده "آسمان هشتم" هستند. این فیلم را جمال شورجه در سال 89 تهیه کرده و پخش آن را شرکت پخش فیم جبرائیل بر عهده گرفته است.

در خلاصه داستان "آسمان هشتم" آمده است: یک خانواده باکویی برای زیارت و شفای پسرشان به مشهد مقدس می‌آیند؛ اما در بدو ورود با مشکل مواجه می‌شوند. رحمت که نقش او را رحیم نوروزی بازی می‌کند، دانشجوی سال آخر پزشکی است و با این خانواده آشنا می‌شود که این آشنایی زمینه اتفاقات و حوادث جدیدی را رقم می‌زند.

در این فیلم علاوه بر رحیم نوروزی، محمد کاسبی، خالده قلی اوا، زلفیه حسین اوا، قربان مسیم اوف، مهدی فقیه، مهدی صباغی، حسن چودن، احمد ریحانه، محبوبه سلطانی، سعید ولیزاده، حامد حبیبی، مرجان علوی و شهره مکری به ایفای نقش می‌پردازند.

- دانشجویان دانشگاه الزهراء تهران روز گذشته اول آذر ماه بعد از اکران فیلم "شکارچی شنبه" پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

فاطمه خلیلی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهراء که مسئولیت این برنامه را بر عهده داشت گفت: فیلم "شکارچی شنبه" روز گذشته، سه شنبه، در دانشگاه اکران شد که بیش از 500 نفر از دانشجویان به تماشای فیلم نشستند و بعد از اکران فیلم به صورت خودجوش با شعار مرگ بر اسرائیل اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی کردند.



وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ کدام از عوامل فیلم در زمان اکران حضور نداشتند گفت: ما همه تلاش خود را کردیم که در کنار فیلم جلسه نقد و بررسی آن را با حضور کارگردان و سایر عوامل فیلم برگزار کنیم تا اهمیت محتوایی فیلم بیشتر روشن شود که متأسفانه میسر نشد.



بر اساس این خبر این فیلم در روزهای اخیر در دانشگاه‌های شیراز، علوم اسلامی مشکات، علوم پزشکی شهید بهشتی، یزد، خواجه نصیر، صنعتی شیراز، پیام نور شیراز، آزاد گیلان، فردوسی مشهد، علامه طباطبائی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد، دانشگاه تقریب مذاهب و ... اکران شده است.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی موسسه پخش فیلم جبرائیل، این فیلم امروز و فردا هم در دانشگاه‌های علوم فنون دریایی خرمشهر، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی کرمان، دانشکده افسری امام علی (ع)، دانشگاه پیام نور تهران، شهرکرد، علوم پزشکی اهواز، بیرجند، اصفهان، صنعتی اصفهان، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، اکران خواهد شد.



- فیلم سینمایی "گلچهره" آخرین ساخته وحید موسائیان در چهل و دومین جشنواره فیلم هند-گوا به نمایش در می‌آید. این فیلم که پیش از این جایزه بین الادیان جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کیش و جایزه بزرگ جشنواره باتومی را دریافت کرده است، در بخش غیر رقابتی سینمای جهان این رویداد سینمایی به روی پرده خواهد رفت.



این فیلم همچنین در مراسم پنجمین جوایز اسکرین آسیا- اقیانوسیه که در سوم آذرماه برگزار می شود نامزد دریافت جایزه یونسکو خواهد شد. در این دوره از جشنواره که به تازگی به فهرست جشنواره رقابتی بین المللی فیاف پیوسته است، نمایندگانی از بنیاد سینمایی فارابی به همراه برخی از موسسات و شرکت های دیگر ایرانی در بازار فیلم این جشنواره برای تعامل بیشتر با کشورها و فیلمسازان آسیایی شرکت خواهند کرد.

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم هند- گوا از 2 تا 12 آذر ماه سال جاری در کشور هند برگزار می شود تهمینه میلانی فیلمساز شناخته شده سینمای کشور نیز به عنوان داور در این رویداد حضور خواهد داشت

همچنین پایگاه اینترنتی فیلم سینمایی "گلچهره" ساخته وحید موسائیان راه اندازی شد. این پایگاه اینترنتی به نشانی www.golchehrehmovie.com راه‌اندازی شد. فیلم "گلچهره" قرار است از 16 آذر ماه در گروه سینمایی مخاطب خاص اکران شود.



این فیلم سینمایی روایتگر داستان اشرف خان صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب الله و تسلط مجاهدین بر کابل می خواهد سینمایش را باز سازی کند، اما یکپارچگی دولت دیری نمی پاید و جنگ های داخلی بار دیگر از خرابه های کابل سر برمی آورد و این جنگ به فیلم خانه ملی افغانستان نیز راه می یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.

مسعود رایگان، لادن مستوفی، افشین هاشمی ، هدایت هاشمی و حسین محب اهری دراین فیلم نقش آفرینی می‌کنند.