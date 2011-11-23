اکران "آسمان هشتم" از امروز آغاز می شود/ نمایش "گلچهره" در گوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماهای آزادی و فرهنگ و پردیسهای سینمایی ملت، راگا، تماشا و رازی از جمله سینماهای اکران کننده "آسمان هشتم" هستند. این فیلم را جمال شورجه در سال 89 تهیه کرده و پخش آن را شرکت پخش فیم جبرائیل بر عهده گرفته است.
در خلاصه داستان "آسمان هشتم" آمده است: یک خانواده باکویی برای زیارت و شفای پسرشان به مشهد مقدس میآیند؛ اما در بدو ورود با مشکل مواجه میشوند. رحمت که نقش او را رحیم نوروزی بازی میکند، دانشجوی سال آخر پزشکی است و با این خانواده آشنا میشود که این آشنایی زمینه اتفاقات و حوادث جدیدی را رقم میزند.
در این فیلم علاوه بر رحیم نوروزی، محمد کاسبی، خالده قلی اوا، زلفیه حسین اوا، قربان مسیم اوف، مهدی فقیه، مهدی صباغی، حسن چودن، احمد ریحانه، محبوبه سلطانی، سعید ولیزاده، حامد حبیبی، مرجان علوی و شهره مکری به ایفای نقش میپردازند.
وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ کدام از عوامل فیلم در زمان اکران حضور نداشتند گفت: ما همه تلاش خود را کردیم که در کنار فیلم جلسه نقد و بررسی آن را با حضور کارگردان و سایر عوامل فیلم برگزار کنیم تا اهمیت محتوایی فیلم بیشتر روشن شود که متأسفانه میسر نشد.
بر اساس این خبر این فیلم در روزهای اخیر در دانشگاههای شیراز، علوم اسلامی مشکات، علوم پزشکی شهید بهشتی، یزد، خواجه نصیر، صنعتی شیراز، پیام نور شیراز، آزاد گیلان، فردوسی مشهد، علامه طباطبائی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد، دانشگاه تقریب مذاهب و ... اکران شده است.
این فیلم همچنین در مراسم پنجمین جوایز اسکرین آسیا- اقیانوسیه که در سوم آذرماه برگزار می شود نامزد دریافت جایزه یونسکو خواهد شد. در این دوره از جشنواره که به تازگی به فهرست جشنواره رقابتی بین المللی فیاف پیوسته است، نمایندگانی از بنیاد سینمایی فارابی به همراه برخی از موسسات و شرکت های دیگر ایرانی در بازار فیلم این جشنواره برای تعامل بیشتر با کشورها و فیلمسازان آسیایی شرکت خواهند کرد.
این فیلم سینمایی روایتگر داستان اشرف خان صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب الله و تسلط مجاهدین بر کابل می خواهد سینمایش را باز سازی کند، اما یکپارچگی دولت دیری نمی پاید و جنگ های داخلی بار دیگر از خرابه های کابل سر برمی آورد و این جنگ به فیلم خانه ملی افغانستان نیز راه می یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.
نظر شما