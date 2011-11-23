جلد سوم «روزشمار 15 خرداد» منتشر شد/ تجدید چاپ جلد اول و دوم

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه همانطور که از نامش پیداست در قالب روزشمار وقایع مرتبط با واقعه 15 خرداد را از بازهای قبل از این این روز تا مدتی پس از آن به طور فرستوار و شرحی متناسب با قالب روزشمار مرورمیکند.
مسئولیت تدوین 4 جلد نخست این مجموعه که تا پایان سال 1340 را بررسی میکند، برعهده احد گودرزیانی بوده و جلدهای بعدی را گروهی دیگر از پژوهشگران فیشبرداری و تدوین میکنند.
«روزشمار 15 خرداد» وقایع منتهی به واقعه 15 خرداد را از سال 40 تا 43 بررسی میکند و رویکرد آن توجه به مسائل و اتفاقاتی است که به نوعی با واقعه 15 خرداد سال 1342 مربوط است.
این مجموعه وقایع سالهای 40 و 41 را در قالب چند مجلد مجزا مطرح کرده است و در حال حاضر جلد چهارم آن آماده انتشار میشود.
مجلدهای مربوط به سال 1341 نیز همگی توسط نویسندگان و پژوهشگران مختلف نوشته شده و مجلدهای سال 1342 که بالغ بر 7 عنوان خواهد بود نیز در دست نگارش است. همچنین پیشبینی میشود وقایع سال 1343 در 6 جلد روایت شود.
«روزشمار 15 خرداد» در نهایت مجموعهای 22 جلدی خواهد بود که پژوهشی جامع درباره وقایع 15 خرداد از 2 سال پیش از وقوع تا یک سال پس از آن را دربرمیگیرد.
هدف از تنظیم مجموعه این بوده که فاصله بین دو حوزه عمومی و خاص را درباره انقلاب اسلامی و مردمی طی کند. این کار از نخستین روزهای سال 1376 آغاز و منابع موجود توسط همکاران واحد تدوین تاریخ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری در قالب «طرح تحقیقاتی 15 خرداد 1342» جستجو و یادداشتبرداری شده است.
این بررسی از آغاز سال 1340 تا پایان سال 1342 خورشیدی را در بر میگیرد تا از مقدمه و بازتاب حوادث خرداد 1342 نیز به صورت کامل یاد شود.
جلد اول روز شمار 15 خرداد نوشته احد گودرزیانی است. وی در این کتاب پژوهشی بسترهای قیام 15 خرداد را در سال 1340 بررسی کرده است.
این کتاب با عنوانهای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1340 تهیه و تدوین شده و به موضوعاتی چون رحلت حضرت آیتالله بروجردی و توجه به شناسایی مرجع تقلید جانشین ایشان، اعتراض و تظاهرات و اعتصاب دانشجویان، معلمان، کارمندان و کارگران، انتقال سمت نخستوزیری از جعفر شریف امامی به علی امینی، انحلال دو مجلس وقت، سنا و شورای ملی، تأسیس نهضت آزادی ایران و جلسات جبهه ملی، بازداشت چهرههای نظامی به اتهام فساد مالی، فعالیت جمعیتهای زنان به ریاست یک زن وابسته به حکومت و اعلام موجودیت اتحادیه زنان حقوقدان ایران و آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی میپردازد.
جلد دوم روزشمار، وقایع تیر، مرداد و شهریور 1340 را دربردارد. این کتاب شامل 23 مقاله از مجموعه مقالات همایش 15 خرداد 1342 است که هر مقاله توسط استادان دانشگاههای مختلف نوشته شده است.
در هر مقاله به جنبهای از مسائل دوران حاکمیت پهلوی پرداخته میشود که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: بحران ساختاری حاکمیت پهلوی، بحران مشروعیت رژیم، قیام 15 خرداد، جلوههای دینستیزی در نشریات عصر پهلوی، دولت شریف امامی، دولت علی امینی، دولت عَلـَم، بررسی روابط ایران و آمریکا، بررسی نقش و جایگاه فرقه بهائیت، بررسی نقش استعمار، روابط ایران و اسرائیل، نفوذ صهیونیسم و حماسه خرداد از دیدگاه امام.
در هر مقاله ابتدای چکیدهای از کل مقاله و موضوع بحث آمده است و سپس به تشریح موضوع پرداخته میشود و در آخر هم نتیجهگیری آمده است. در تمام این مقالات زمینهها و بسترهای شکلگیری حماسه 15 خرداد 1342 گنجانده شده و هریک از مقالهها به نحوی به این موضوع پرداخته و به جنبهای از آن اشاره کردهاند.
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