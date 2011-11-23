تداوم بارانهای پائیزی موجب امیدواری کشاورزان بوشهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در چندسال اخیر کشاورزان بوشهری به علت بارش کم باران از مشکل بی‌آبی رنج می‌کشیدند، بارش‌های روزهای اخیر در نقاط مختلف استان امیدواری کشاورزان را در پی داشته است.

کشت دیم غلات در استان بوشهر به علت داشتن زمینهای حاصلخیز تنها نیازمند بارشهای مداوم در فصول پائیز و زمستان است.

کشاورزان دیم‌کار چند سال اخیر به علت کم‌آبی‌های ناشی از بارش اندک باران نتوانسته بودند محصولات چندانی را درو کنند ولی این‌روزها کشاورزان عزم خود را برای کشت محصول جزم کرده‌اند و زمینهای خود را برای کشت محصول شخم می‌زنند.

گزارشات دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر نشان‌دهنده افزایش چشمگیر بارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بارشها در بخشهای جنوبی استان هم آغاز شده و هرچند میزان بارشها در این بخش به نسبت بخشهای مرکزی و شمالی کمتر بوده‌است ولی جنوبی‌های استان بوشهر را امیدوارتر کرده است.

سرپرست شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از بارشهای چند روز اخیر در استان بوشهر اظهار داشت: بارندگی‌های اخیر موجب جاری شدن سیلابهای فصلی شده و کشاورزان تمایل زیادی برای آبیاری نخیلات خود از این آبها دارند.

سید مهدی موسوی ادامه داد: این سیلاب بین سد مخزنی رئیسعلی دلواری تا سد انحرافی شبانکاره رخ داده و در 24 ساعت گذشته شاهد آبیاری میزان زیادی از نخیلات بوده‌ایم و راندمان آبیاری نخیلات را تا حد قابل‌توجهی بالا برده است.

وی با ابراز امیدواری برای ادامه بارندگیها بیان داشت: در چند سال گذشته منابع آبی کاهش زیادی داشته‌اند که امیدواریم با ادامه بارندگی‌ها شاهد جبران خشکسالی‌سال‌های گذشته باشیم.

یکی از نخلداران بخش سعدآباد بوشهر در گفتگو با مهر گفت: بارانهای این فصل از سال می‌توانند بهترین زمان برای آبیاری نخیلات باشند.

عباس ایزدپناه با اظهار شادمانی از این باشها گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر محصولی روی نخلها وجود ندارد، آبیاری نخیلات تاثیر زیادی در رشد و باروری بیشتر نخلها خواهد داشت.

وی افزود: سال گذشته به دلیل آبیاری کم نخیلات نتوانستیم محصولات خوبی از لحاظ کیفی و کمی برداشت کنیم و برخی کشاورزان حتی نتوانستند هزینه‌های سالانه نخیلات خود را به دست بیاورند.