کمبود فضا برای کلاس مهمترین مشکل بانوان بازنشسته قم است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم بهرمان در مراسم تجلیل از بانوان بازنشسته برگزیده که شامگاه سهشنبه در خانه مهر بانوان بازنشسته استان قم برگزار شد، با بیان اهمیت توجه به بازنشستگان به ویژه بانوان اذعان داشت: در حال حاضر کلیه بانوان بازنشسته کشوری در قم در این خانه عضو هستند و برگزاری برنامههای ورزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری، اردوهای زیارتی و سیاحتی از جمله برنامههای این کانون مردمی است و کلاسهای آمورشی منسجمی برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن کریم و حافظ خوانی از برنامههای مهم خانه مهر بانوان است، تصریح کرد: روز 25 ذی الحجه از سوی شورای فرهنگ عمومی با عنوان روز بازنشستگی نامگذاری شده است تا جایگاه بازنشستگان و نیازهای اساسی این افراد بیش از گذشته ارزیابی شود.
وی با اشاره به افتتاح خانه مهر قم در اردیبهشت 89 اظهار داشت: از ابتدای راه اندازی این مجموعه بسیاری از برنامههای مهم آموزشی و تفریحی برای بانوان طراحی شده است که با تمهیدات اندیشیده شده به زودی این خدمات توسعه خواهد یافت.
وی یکی از دغدغههای موجود بازنشستگان بانوان را کمبود اعتبارات و فضای مناسب برای برگزاری کلاسها برشمرد و افزود: تاکنون هیچ ارگانی از برنامهها و خدمات خانه حمایت نکرده است و امکانات مناسبی در جهت توسعه روز افزون این خدمات وجود ندارد که امیدواریم مسئولان بیش از گذشته با مساعدتهای خود بازنشستگان را مورد توجه قرار دهند.
وی با قدردانی از تلاشهای، نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم گفت: با تلاشهای صورت گرفته یکی از برنامههای مهم در طول هفته حضور پزشک رایگان ویژه بانوان بازنشسته است.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول خانه مهر بانوان بازنشسته قم از توسعه خدمات رفاهی و تفریحی این مجموعه خبرداد و گفت: کمبود اعتبارات و فضای مناسب برای برگزاری کلاسها از مهمترین مشکلان بانوان بازنشسته قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، اعظم بهرمان در مراسم تجلیل از بانوان بازنشسته برگزیده که شامگاه سهشنبه در خانه مهر بانوان بازنشسته استان قم برگزار شد، با بیان اهمیت توجه به بازنشستگان به ویژه بانوان اذعان داشت: در حال حاضر کلیه بانوان بازنشسته کشوری در قم در این خانه عضو هستند و برگزاری برنامههای ورزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری، اردوهای زیارتی و سیاحتی از جمله برنامههای این کانون مردمی است و کلاسهای آمورشی منسجمی برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.
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