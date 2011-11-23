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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

انیمیشن "اثر انگشت" تهیه می‌شود

انیمیشن "اثر انگشت" تهیه می‌شود

مجموعه انیمیشن "اثر انگشت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سهیلا نیک سرشت در 26 قسمت تولید می‌شود.

سهیلا نیک‌سرشت کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه "اثر انگشت" در این باره خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به سفارش سیمای فارس در 26 قسمت تهیه می‌شود. در هر قسمت دو دقیقه‌ای این مجموعه یک پیام تربیتی - اخلاقی با زبان کودکانه به مخاطبان انتقال می‌شود.
 
 
وی نبود کاراکتر ثابت در این مجموعه را یادآور شد و افزود: هر قسمت داستان جداگانه‌ای دارد و چون اساس و شاکله تمام کاراکترها اثر انگشت است و مشخصات اختصاصی هر حیوان به آن اضافه شده است این نام برای مجموعه در نظر گرفته شده است.
 
 
سهیلا نیک سرشت افزود: در تولید این مجموعه انیمیشن از تکنیک کات اوت استفاده شده است. تهیه‌کنندگی و تدوین این مجموعه را سیدمحمدحسن نبوی زاده انجام داده است.
کد مطلب 1467212

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