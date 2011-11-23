سهیلا نیک‌سرشت کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه "اثر انگشت" در این باره خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به سفارش سیمای فارس در 26 قسمت تهیه می‌شود. در هر قسمت دو دقیقه‌ای این مجموعه یک پیام تربیتی - اخلاقی با زبان کودکانه به مخاطبان انتقال می‌شود.

وی نبود کاراکتر ثابت در این مجموعه را یادآور شد و افزود: هر قسمت داستان جداگانه‌ای دارد و چون اساس و شاکله تمام کاراکترها اثر انگشت است و مشخصات اختصاصی هر حیوان به آن اضافه شده است این نام برای مجموعه در نظر گرفته شده است.

سهیلا نیک سرشت افزود: در تولید این مجموعه انیمیشن از تکنیک کات اوت استفاده شده است. تهیه‌کنندگی و تدوین این مجموعه را سیدمحمدحسن نبوی زاده انجام داده است.