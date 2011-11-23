کلیات طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز گذشته دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرده بودند کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی، بر اساس ماده واحده این طرح به موجب این قانون از تاریخ تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 لغو می گردد.

در مقدمه این طرح آمده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ گونه سابقه قانونی وجود نداشته، ایجاد شده بود طرح لغو استفساریه به منظور شفاف سازی این مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش استفساریه ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن حقوق مادام العمر به برخی مقامات سیاسی کشور پرداخت می شد. واکنش رسانه ها به این استفساریه باعث تصویب دوفوریت لغو آن در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی شد.

سخنگوی شورای نگهبان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از رد این مصوبه جنجالی مجلس توسط شورای نگهبان داد.