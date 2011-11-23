به گزارش خبرگزاری مهر، با عرضه سیم کارت دوقلو، مشترکان جدید ایرانسل دیگر لازم نیست، منتظر دریافت سیم کارت هدیه خود از طریق پست بمانند، چرا که از این پس سیم کارت اصلی و هدیه خود را در قالب یک بسته بندی، در زمان خرید دریافت خواهند کرد.

بهای سیم کارت دائمی ایرانسل، به همراه یک سیم کارت هدیه با 2هزار ریال اعتبار اولیه، 120هزار تومان و بهای سیم کارت اعتباری ایرانسل با 20هزار ریال اعتبار اولیه به همراه یک سیم کارت هدیه با 2هزار ریال اعتبار اولیه، 5هزار تومان است و فرآیند ثبت نام سیم کارت، فعال سازی، امکان ارسال پیام چندرسانه ای (MMS) و تحویل سیم کارت هدیه در قالب بسته سیم کارت دوقلو، کاملا رایگان بوده و مشترکان نیازی به پرداخت هیچ هزینه اضافه ‌ای جز بهای سیم کارت ندارند.

سیم کارت های هدیه، دارای مهلت زمانی برای فعال سازی بوده و مشترک می تواند در هر زمان با شماره گیری کد دستوری #1*121* از سیم کارت اصلی خود، از این تاریخ مطلع شود.

برای فعال سازی سیم کارت هدیه، لازم است مشترک از سیم کارت اصلی، ابتدا یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 2112 و سپس به 2115 ارسال کند، شماره سیم کارت هدیه اختصاص داده شده، به طور خودکار و از طریق پیام کوتاه برای مشترک سیم کارت اصلی ارسال می‌شود.

آن دسته از مشترکانی که قبلا سیم کارت ایرانسل خریداری کرده و هنوز سیم کارت هدیه خود را دریافت نکرده‌اند، مطابق روال سابق و از طریق شرکت پست، سیم کارت هدیه خود را دریافت خواهند کرد.