در گفتگو با مهر عنوان شد: اشتباه در ثبت سالگرد نزول هَل اَتی/درج مناسبت در6 محرم به جای 25 ذیحجه

منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز خانواده و تکریم بازنشستگان روز25 ذیحجه است که امسال مصادف است با سه شنبه اول آذر ما که مصوب شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی افزود: این درحالی است که پیش از این روز 25 ماه می میلادی (4 خرداد ماه) به عنوان روز جهانی خانواده نامگذاری شده بود، اما به جهت این که ما علاقمند بودیم مناسبتهای تقویم الهام گرفته از مناسبتهای ملی و دینی کشور باشد چند سال قبل آن را تغییر داده و روز 25 ذیحجه را به عنوان روز خانواده نامگذاری کردیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی یادآور شد: 25 ذیحجه روزی است که سوره انسان نازل شده و علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا به شکرانه سلامتی فرزندانشان پس از یک دوره بیماری سه روز، روزه گرفتند و هرسه روز افطار خود را به مستمند، یتیم و اسیری که به آنها رجوع کرده بود بخشیدند.

وی اظهار داشت: در ابتدا روز 25 ذیحجه تنها روز خانواده نامیده شده بود اما براساس تقاضایی که برای نامگذاری یک روز برای بازنشستگان مطرح شد تصمیم گرفتیم مناسبت دیگری به تقویم اضافه نشود و با موافقت رئیس جمهور این مناسبت با روز خانواده در یک روز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا ضوابط چاپ تقویم و مصوبات شورای فرهنگ عمومی به مؤسسات انتشار تقویم اعلام می شود و براساس اظهارات یک کارشناس در امور چاپ غیر کتاب در دفتر امور چاپ اداره کل چاپ و نشر روی فرمی که به عنوان مجوز در اختیار نشرهای تقویم قرار می گیرد قید شده است:" متقاضی مسئول و ملزم به رعایت هر گونه تغییراعلام شده از سوی شورای فرهنگ عمومی است." این جمله بدین معنا است که انتشارت باید فرم را با روزهای تقویم تطابق داده و طبق همان، تقویم سال جدید را منتشر کند.

اداره کل چاپ و نشر مجوز این ناشران را پس از ارائه پنج نمونه تقویم منتشر شده و تطبیق آن در اداره کل چاپ و نشر صادر می کند .

به طور متوسط این مجوزها سالانه برای یک هزار تا 1500 انتشارات صادر شده و در فرم مجوز نیز از متقاضی تعهد گرفته می شود در صورت هرگونه اشکال، ناشر باید در راستای اصلاح آن اقدام کند.

خبرگزاری مهر نسخه یکی از این تقویمهای اشتباه را برای پیگیریهای بیشتر به شورای فرهنگ عمومی ارسال کرده است.