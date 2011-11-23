به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «چند صدا» دومین کتاب از مجموعه منتخب آثار منتخب دومین دوره داستان نویسی در فرهنگسرای ارسباران است که به صورت منتخب در این مجموعه گردآوری شده است.

در این مجموعه 20 داستان از 12 نویسنده نوقلم است به کوشش علیرضا رحیمی موحد گردآوری شده و از سوی انتشارات هزاره ققنوس به تازگی منتشر شده است.

این داستان‌ها در شورایی متشکل از اعضاء حاضر در این دوره‌های داستان نویسی انتخاب شده‌ و در قالب این کتاب جا گرفته است که از میان آنها می‌توان به لادن قاجاریه، کیمیا گودرزی، فرامرزی، محبوبه جنابی، نازنین جودت، علیرضا رحیمی موحد، ناهید نیک بین، ندا نمازی، هاتف هیدجی، همایون احمد وند، فاطمه رحمتی و عهدیه یار محمدی اشاره کرد.

نشست رونمایی از این کتاب روز دوشنبه 7 آذر از ساعت 16 تا 18 با حضور محمدجواد جزینی و میترا صادقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان انتهای خیابان ارسباران واقع شده است.