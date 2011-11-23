450 هزار تن سیمان به عراق صادر شد

مسعودرضا شاکری در گفتگو با مهر گفت: شرکت سیمان غرب در حال حاضر، تولید کننده انواع سیمان های تیپ یک و دو است و موفق به صادرات بخش قابل توجهی از محصول خود به خارج از کشور شده است.

مدیرعامل شرکت سیمان غرب کرمانشاه افزود: شرکت سیمان غرب امسال تاکنون موفق به صادرات 450 هزار تن سیمان به کشور عراق شده که مجموع صادرات این شرکت در کل سال گذشته 409 هزار تن بوده و پیش بینی می شود بتوانیم تا پایان امسال، میزان صادرات خود را به مرز 600 هزار تن برسانیم.

شاکری تاکید کرد: در سال گذشته بعد از شرکت های "حکمتان همدان" و "اشرفی اصفهان" به عنوان سومین صادر کننده نمونه سیمان در کشور انتخاب شدیم.

وی افزود: تولیدات شرکت سیمان غرب تا پایان آبانماه سالجاری در حدود 910 هزار تن است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، رشد 6 درصدی تولیدات ما را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت سیمان غرب با اشاره به اینکه این شرکت می تواند روزانه 4 هزار تن "کلینکر" تولید کند، گفت: از آغاز سال 90 تا پایان آبانماه امسال، 883 هزار تن این محصول در شرکت سیمان غرب تولید شده است، که نشان دهنده رشد 11 درصدی تولید این محصول دارد.

شاکری افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 90، بیش از یک میلیون و 200 هزار تن "کلینکر" توسط این شرکت تولید شود.

مدیرعامل شرکت سیمان غرب در پایان گفت: شرکت سیمان غرب در بین 8 شرکت نمونه کشور در روز ملی کیفیت، موفق به اخذ گواهینامه کیفیت محصول شده است.