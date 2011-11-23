واحد تشکلهای دینی کردستان رتبه دوم کشوری را کسب کرد

حجت ‌الاسلام مسعود صفی‌ یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به فعالیت های صورت گرفته تشکل های دینی تبلیغات اسلامی استان کردستان رتبه بدوم کشور را کسب کرد و به همین دلیل معاونت امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اقدام به ارسال لوح تقدیری به مسئول تشکل‌ های دینی استان کردستان کرد.

وی با اشاره به متن لوح بیان کرد: در این لوح تقدیر خطاب به مسئول تشکل ‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ذکر شده است "عرصه فرهنگ ایران اسلامی همواره تجلی ‌گاه همت والا و بصیرت یاوران انقلابی ولایتمدار است و رجاء واثق است تلاش‌ های حضرتعالی در حوزه تشکل‌ های دینی و اخذ رتبه دوم نوید بخش فعالیت های فزاینده و گسترده در ظل عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تبعیت از مقام معظم رهبری بود".

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به ارائه چکیده ‌ای از فعالیت ‌های تشکل‌ های دینی تبلیغات اسلامی کردستان در پی کسب این عنوان در سطح کشور افزود: محور اصلی فعالیت تشکل‌ های دینی کردستان قرآنی است و به همین دلیل نیز فعالیت های بسیار خوبی در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

حجت‌ الاسلام صفی‌ یاری اعلام کرد: فعالیت کانون‌ های فرهنگی و تبلیغی در برنامه‌ های مناسبتی، جذب جوانان در هیئت های مذهبی استان، تلاش در راستای اتحاد و همبستگی و برگزاری جلسات مختلف با محوریت قرآنی از جمله برنامه‌ های تشکل های دینی تبلیغات اسلامی استان کردستان به شمار می رود.

وی در پایان بیان کرد: همکاری و تعامل ارزنده‌ تشکل‌ های دینی استان کردستان در راستای اجرای برنامه‌ های مختلف نیز از دلایل موفقیت این تشکل‌ ها در عرصه های مختلف است.