وضعیت تامین نذورات هیئات مذهبی/ اسامی مراکز توزیع نذورات

به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم و صفر و مراسمهای عزاداری امام حسین(ع) نزدیک است و همه مردم به نوعی در تکاپو هستند تا بتوانند از ارائه نذورات و برکت این ماه بزرگ، سهمی داشته باشند.
در این میان حال و هوای تکیههای عزاداری و آماده شدن هیئات مذهبی برای ماه محرم و صفر را از کوچه و خیابانهای شهر میتوان یافت و تکاپویی که مسئولان این هیئتها برای تامین مایحتاج مورد نیاز پذیرایی از عاشقان و عزاداران امام حسین(ع) دارند، به خوبی از گوشه و کنار هر محله و منطقه دیده میشود.
البته هر ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به کمک هیئات مذهبی میآید و با در اختیار گذاشتن سهمیه نذورات، بخشی از مایحتاج مورد نیاز عزاداران را تامین میکند. امسال نیز همچون سال گذشته، سازمان بازرگانی استان تهران برای تامین هیئتهای مذهبی خرد و کلان در استان تهران دست به کار شده و سهمیههایی را در این رابطه تدارک دیده است.
هدایت حاتمی، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر گفت: با توجه به فرارسیدن ماه شهادت امام حسین(ع)، سازمان صنعت، معدن و تجارت در خدمت هیئات عزاداری است و همچون سنوات گذشته، کالاهای پرمصرف هیئات مذهبی را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار هیئات مذهبی قرار خواهد گرفت و هیچگونه جای نگرانی در این رابطه نیست.
حاتمی ادامه داد: فهرست هیئات مذهبی از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت و بر این اساس، سهمیه هر یک از آنها مشخص شده است که در ستادهایی در سطح شهر تهران و بخشهای تابعه توزیع خواهد شد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر حوالهها در اختیار هیئات مذهبی قرار گرفته است و آنها باید با مراجعه به محلهای تعیین شده، سهمیههای خود را دریافت کنند.
|ردیف
|نام انبار
|آدرس
|نام مسئول انبار
|1
|معصومیان
|سهراه تهرانپارس، اول جاده دماوند، نرسیده به پمپ گاز، پلاک344
|غلامرضا پاکنهاد
|2
|آریا
|بزرگراه بعثت، مقابل پارک بعثت، جنب بیمه ایران، پلاک 168
|محمدعلی رئیسی
|3
|عطا
|میدان شمشیری، 45 متری زرند، جنب بانک ملت، پلاک 47
|ایرج جانعلیزاده
|4
|بنیاد مستضعفان
|بلوار کشاورز، خیابان شهید دائمی، خیابان رستاک
|سامخانی
|5
|مصرفسپه انبار حر
|کارگر، حدفاصل حر و چهارراه لشکر، تعاونی مصرف سپه
|شهد
|6
|ایرانیان
|خیابان خاوران، روبروی پارک فدائیان، جنب گاراژ جانباز
|ایرانیان
|7
|فرهنگیان
|کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج، جنب پرشیا خودرو
|باباعلیان
|8
|مصرف سپه انبار زمرد
|خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان ناطق نوری
|شهد
مراکز توزیع سهمیه نذورات محرم در شهرهای اطراف تهران
|ردیف
|نام مسئول انبار
|آدرس انبار
|1
|فرزاد امیری
|شهرقدس، 30 متری شورا، میدان امام حسین، خیابان نسترن یکم
|2
|امیر پازوکی
|پاکدشت، بلوار علیابن ابیطالب، بازار میوه و ترهبار، آقای رامیاد
|3
|علی قدمطلبی
|اسلامشهر، شهرک انبیاء، بهشت 20، پلاک 38
|4
|حمید صدقی
|اسلامشهر، نبش شهرک قائمیه، روبروی بستنی میهن، قطعه4
|5
|محسن معقولی
|شهریار، عباسآباد، کرشته، روبروی استخر شهید کلهر، نمایشگاه اتومبیل تکران
|6
|بهزاد سعیدی
|رباطکریم، روبروی فرهنگسرای معلم، فروشگاه سعیدی
|7
|محمد ایرانیان
|شهرری، ضلع شرقی حرم، جنب پارک سهدختران، میدان سلمان فارسی، جنب کارواش
|8
|عبداله بهرامی
|ورامین، انتهای خیابان شهیدرجایی، سه راهی کهنه گل
|9
|سیدمهدی میرحسینی
|ورامین، ابتدای قلعهسین، نرسیده به دانشگاه سماء، انبار شرکت بهار یاران
|10
|حمیدرضا تاجیک
|قرچک، خیابان اصلی، ابتدای ولیآباد، خواربارفروشی تاجیک
|11
|عادل مقصودی
|رودهن، نبش بلوار صحرا، جنب بازار میوه و ترهبار
|12
|مهران قشنگ
|فیروزکوه، بعد از فرمانداری، جاده ناماور، انبار اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه
|13
|اله وردی پناهی
|بهارستان، نسیمشهر، بلوار امامخمینی، روبروی کلانتری 12، پلاک2
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