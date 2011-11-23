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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

مهر گزارش می دهد:

وضعیت تامین نذورات هیئات مذهبی/ اسامی مراکز توزیع نذورات

وضعیت تامین نذورات هیئات مذهبی/ اسامی مراکز توزیع نذورات

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: ماه محرم نزدیک است و هیئات مذهبی همه ساله با مراجعه به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها، سهمیه‌های خود را از قبیل برنج، روغن، شکر و قند را به قیمت دولتی تهیه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم و صفر و مراسم‌های عزاداری امام حسین(ع) نزدیک است و همه مردم به نوعی در تکاپو هستند تا بتوانند از ارائه نذورات و برکت این ماه بزرگ، سهمی داشته باشند.

در این میان حال و هوای تکیه‌های عزاداری و آماده شدن هیئات مذهبی برای ماه محرم و صفر را از کوچه و خیابان‌های شهر می‌توان یافت و تکاپویی که مسئولان این هیئت‌ها برای تامین مایحتاج مورد نیاز پذیرایی از عاشقان و عزاداران امام حسین(ع) دارند، به خوبی از گوشه و کنار هر محله و منطقه دیده می‌شود.

البته هر ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به کمک هیئات مذهبی می‌آید و با در اختیار گذاشتن سهمیه نذورات، بخشی از مایحتاج مورد نیاز عزاداران را تامین می‌کند. امسال نیز همچون سال گذشته، سازمان بازرگانی استان تهران برای تامین هیئت‌های مذهبی خرد و کلان در استان تهران دست به کار شده و سهمیه‌هایی را در این رابطه تدارک دیده است.

هدایت حاتمی، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر گفت: با توجه به فرارسیدن ماه شهادت امام حسین(ع)، سازمان صنعت، معدن و تجارت در خدمت هیئات عزاداری است و همچون سنوات گذشته، کالاهای پرمصرف هیئات مذهبی را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار هیئات مذهبی قرار خواهد گرفت و هیچگونه جای نگرانی در این رابطه نیست.

حاتمی ادامه داد: فهرست هیئات مذهبی از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت و بر این اساس، سهمیه هر یک از آنها مشخص شده است که در ستادهایی در سطح شهر تهران و بخش‌های تابعه توزیع خواهد شد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر حواله‌ها در اختیار هیئات مذهبی قرار گرفته است و آنها باید با مراجعه به محل‌های تعیین شده، سهمیه‌های خود را دریافت کنند.

مراکز توزیع سهیمه نذورات محرم در شهر تهران
ردیف نام انبار آدرس نام مسئول انبار
1 معصومیان سه‌راه تهرانپارس، اول جاده دماوند، نرسیده به پمپ گاز، پلاک344 غلامرضا پاکنهاد
2 آریا بزرگراه بعثت، مقابل پارک بعثت، جنب بیمه ایران، پلاک 168 محمدعلی رئیسی
3 عطا میدان شمشیری، 45 متری زرند، جنب بانک ملت، پلاک 47 ایرج جانعلی‌زاده
4 بنیاد مستضعفان بلوار کشاورز، خیابان شهید دائمی، خیابان رستاک سامخانی
5 مصرف‌سپه انبار حر کارگر، حدفاصل حر و چهارراه لشکر، تعاونی مصرف سپه شهد
6 ایرانیان خیابان خاوران، روبروی پارک فدائیان، جنب گاراژ جانباز ایرانیان
7 فرهنگیان کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج، جنب پرشیا خودرو باباعلیان
8 مصرف سپه انبار زمرد خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان ناطق نوری شهد

مراکز توزیع سهمیه نذورات محرم در شهرهای اطراف تهران

ردیف نام مسئول انبار آدرس انبار
1 فرزاد امیری شهرقدس، 30 متری شورا، میدان امام حسین، خیابان نسترن یکم
2 امیر پازوکی پاکدشت، بلوار علی‌ابن ابیطالب، بازار میوه و تره‌بار، آقای رامیاد
3 علی قدم‌طلبی اسلامشهر، شهرک انبیاء، بهشت 20، پلاک 38
4 حمید صدقی اسلامشهر، نبش شهرک قائمیه، روبروی بستنی میهن، قطعه4
5 محسن معقولی شهریار، عباس‌آباد، کرشته، روبروی استخر شهید کلهر، نمایشگاه اتومبیل تکران
6 بهزاد سعیدی رباط‌کریم، روبروی فرهنگسرای معلم، فروشگاه سعیدی
7 محمد ایرانیان شهرری، ضلع شرقی حرم، جنب پارک سه‌دختران، میدان سلمان فارسی، جنب کارواش
8 عبداله بهرامی ورامین، انتهای خیابان شهیدرجایی، سه راهی کهنه گل
9 سیدمهدی میرحسینی ورامین، ابتدای قلعه‌سین، نرسیده به دانشگاه سماء، انبار شرکت بهار یاران
10 حمیدرضا تاجیک قرچک، خیابان اصلی، ابتدای ولی‌آباد، خواربارفروشی تاجیک
11 عادل مقصودی رودهن، نبش بلوار صحرا، جنب بازار میوه و تره‌بار
12 مهران قشنگ فیروزکوه، بعد از فرمانداری، جاده نام‌اور، انبار اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه
13 اله وردی پناهی بهارستان، نسیم‌شهر، بلوار امام‌خمینی، روبروی کلانتری 12، پلاک2
کد مطلب 1467224

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