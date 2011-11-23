وضعیت تامین نذورات هیئات مذهبی/ اسامی مراکز توزیع نذورات

به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم و صفر و مراسم‌های عزاداری امام حسین(ع) نزدیک است و همه مردم به نوعی در تکاپو هستند تا بتوانند از ارائه نذورات و برکت این ماه بزرگ، سهمی داشته باشند.

در این میان حال و هوای تکیه‌های عزاداری و آماده شدن هیئات مذهبی برای ماه محرم و صفر را از کوچه و خیابان‌های شهر می‌توان یافت و تکاپویی که مسئولان این هیئت‌ها برای تامین مایحتاج مورد نیاز پذیرایی از عاشقان و عزاداران امام حسین(ع) دارند، به خوبی از گوشه و کنار هر محله و منطقه دیده می‌شود.

البته هر ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به کمک هیئات مذهبی می‌آید و با در اختیار گذاشتن سهمیه نذورات، بخشی از مایحتاج مورد نیاز عزاداران را تامین می‌کند. امسال نیز همچون سال گذشته، سازمان بازرگانی استان تهران برای تامین هیئت‌های مذهبی خرد و کلان در استان تهران دست به کار شده و سهمیه‌هایی را در این رابطه تدارک دیده است.

هدایت حاتمی، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر گفت: با توجه به فرارسیدن ماه شهادت امام حسین(ع)، سازمان صنعت، معدن و تجارت در خدمت هیئات عزاداری است و همچون سنوات گذشته، کالاهای پرمصرف هیئات مذهبی را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار هیئات مذهبی قرار خواهد گرفت و هیچگونه جای نگرانی در این رابطه نیست.

حاتمی ادامه داد: فهرست هیئات مذهبی از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت و بر این اساس، سهمیه هر یک از آنها مشخص شده است که در ستادهایی در سطح شهر تهران و بخش‌های تابعه توزیع خواهد شد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر حواله‌ها در اختیار هیئات مذهبی قرار گرفته است و آنها باید با مراجعه به محل‌های تعیین شده، سهمیه‌های خود را دریافت کنند.

مراکز توزیع سهیمه نذورات محرم در شهر تهران ردیف نام انبار آدرس نام مسئول انبار 1 معصومیان سه‌راه تهرانپارس، اول جاده دماوند، نرسیده به پمپ گاز، پلاک344 غلامرضا پاکنهاد 2 آریا بزرگراه بعثت، مقابل پارک بعثت، جنب بیمه ایران، پلاک 168 محمدعلی رئیسی 3 عطا میدان شمشیری، 45 متری زرند، جنب بانک ملت، پلاک 47 ایرج جانعلی‌زاده 4 بنیاد مستضعفان بلوار کشاورز، خیابان شهید دائمی، خیابان رستاک سامخانی 5 مصرف‌سپه انبار حر کارگر، حدفاصل حر و چهارراه لشکر، تعاونی مصرف سپه شهد 6 ایرانیان خیابان خاوران، روبروی پارک فدائیان، جنب گاراژ جانباز ایرانیان 7 فرهنگیان کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج، جنب پرشیا خودرو باباعلیان 8 مصرف سپه انبار زمرد خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان ناطق نوری شهد

مراکز توزیع سهمیه نذورات محرم در شهرهای اطراف تهران