18 هزار و 108 لوح فشرده غیرمجاز در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محتشمی اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت عمومی قزوین روز گذشته از تهیه و توزیع لوح فشرده و تجهیزات ماهواره ای به صورت اینترنتی توسط یک گروه سه نفره در منزل و مغازه مطلع و موضوع را بررسی و در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تحقیق و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی قضایی از منزل و مغازه متهمان بازرسی و تعداد 17 هزار و 750 حلقه لوح فشرده مبتذل و مستهجن کشف و ضبط کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این اقدام یک دستگاه لب تاپ، پنج دستگاه کیس حاوی موارد ممنوعه، سه دستگاه رسیور، شش دستگاه ال ان بی و چهار دستگاه تکثیر عمده سی دی کشف و با تعطیلی واحد صنفی، هر سه متهم دستگیر شدند.

سرهنگ محتشمی یادآور شد: همچنین این ماموران در اقدام دیگری، از دو واحد صنفی بازرسی و تعداد 358 حلقه لوح فشرده غیرمجاز و یک دستگاه کیس حاوی عکس و فیلم مبتذل و مستهجن کشف وضبط کردند.

وی گفت: همچنین روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از تهیه مواد مخدر و فروش آن توسط فردی در استان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین اظهارداشت: ماموران پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر ضمن شناسایی متهم در یک اقدام پلیسی متهم را به همراه همسر و فرزندش که در پوشش خانواده با یک دستگاه پراید در شهرستان البرز اقدام به حمل مواد می کرد دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار 350 گرم ماده مخدر کراک کشف و ضبط کردند.



