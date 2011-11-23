نظرات مخالفان موافقان لغو طرح جنجالی حقوق مقامات سیاسی/ بدعت در اداره مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در خصوص طرح لغو استفساریه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به موافقت و مخالفت با این موضوع پرداختند.

محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح دوفوریتی با قصد خیرخواهی و رفع اتهام به مجلس تهیه شده اما مخالفت من در جهت دفاع از حقوق مجلس و نمایندگان در ارائه استفساریه است چرا که شاهد هستیم نمایندگان وادار شده اند در مورد یک قانون دو طرح تقدیم کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعدادی از رسانه ها به دلیل اینکه عمیقا به مسئله نپرداخته بودند اخبار را بد انعکاس دادند گفت: از سال 1345 قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود که مقامات ارشد کشور را در پرداخت حقوق متفاوت در نظر گرفته بود که این مقامات از استاندار آغاز و به روسای سه قوه ختم می شد.

نماینده مردم کاشمر ادامه داد: همچنین در سال 71 قانون نظام هماهنگ تصویب شد که در آن مقامات کشور در پرداخت حقوق مستثنی می شدند.

وی با تاکید بر اینکه در سال 86 هم قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد که در آن ماده 71 امتیازاتی را برای مسئولین کشور در نظر گرفته بود، گفت: این قانون آزمایشی در نظر گرفته شده بود و سال آینده عمر آن تمام می شود.

خباز با بیان اینکه استفساریه نمایندگان در مورد ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای یکسان پرداخت شدن حقوق بوده است، گفت: معتقدم این قانون معقول بود و شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. مجلس نباید در این کار که اقدامی عادی و معمولی بود عقب نشینی کند و رای خود را پس بگیرد.

همچنین در ادامه بررسی این طرح محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با طرح لغو استفساریه تبصه 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: ما به عنوان مجلس نباید پایه گذار حرکتی باشیم که مبنای قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس اختیار دارد قوانینی را که به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان تایید شده است بعد از مدتی اصلاح کند، گفت: مجلس با چه استدلالی می خواهد قانونی را تصویب کند تا مصوبه قبلی خود را لغو کند این موضوع در سابقه قانونگذاری ما سابقه ندارد و ممکن است هیئت رئیسه مجالس آینده از این موضوع سوء استفاده کنند.

کوهکن تصریح کرد: قانونگذار نباید بر اساس جوسازی ها تصمیم بگیرد بلکه باید عقلانیت را در دستور کار قرار دهد.

همچنین نورالله حیدری نماینده شهرکرد مخالف بعدی این طرح بود که طی سخنانی با بیان اینکه رویه درستی در کشورمان شکل گرفته است گفت مجلس نباید تحت فشارهای ناموجه تصمیم قبلی خود را تغییر دهد.

وی افزود: مخالفت من با کلیات این طرح به معنای استمرار استفساریه نیست بلکه باید ریشه تبعیض ها از بین برود.

حیدری همچنین با تاکید بر اینکه دوفوریت این طرح در شرایط فعلی لازم نیست، گفت: ما به این سرعت نباید به این گونه طرح ها بپردازیم و باید اصل ماجرا با دقت مورد واکاوی قرار بگیرد.

گفتنی است در حین صحبت های مخالفین و موافقین این طرح علی محمد بزرگواری نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد طی تذکری گفت: من به عنوان نماینده مردم در نظام اسلامی اعلام می کنم 80 درصد نمایندگان مجلس هشتم در جریان این طرح نبودند و هیئت رئیسه باید اطلاع رسانی لازم را انجام می داد ما نباید صدا و سیما و رسانه ها را مقصر بدانیم بلکه مجلس مقصر اصلی در این موضوع است.

لاریجانی در پاسخ به تذکر بزرگواری تنها به یک جمله بسنده کرد و گفت: متشکرم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر همچنین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت به مخالفت با استفساریه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و گفت: دولت با حذف استفساریه موافق است.

وی افزود: دولت با هر گونه تبعیض مخالف است و معتقد است همه مقامات از حقوق یکسان برخوردار هستند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که مجالس هفتم و هشتم و دولت های نهم و دهم مهمترین افتخارشان ساده زیستی است.

مصطفی کواکبیان در موافقت با حذف این استفساریه گفت: هم اکنون جریانی علیه مجلس فعالیت می کند و به دنبال این است تا بگوید نمایندگان مجلس هفتم حقوق مادام العمر را تصویب کرده اند که ما باید برای رفع این شبهه به لغو استفساریه رای دهیم.

وی با تاکید بر اینکه این استفساریه ظلم بزرگی به آرمان های انقلاب بود گفت: صدا و سیما اطلاع رسانی درستی در مورد تصویب این استفساریه انجام نداد.

همچنین حسن کامران دیگر موافق حذف این استفساریه گفت: برخی سایت های سیاسی خوش خیم و بد خیم در خصوص این طرح بداخلاقی کردند و دروغ نوشتند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان تصویب استفساریه پیشنهاد لغو آن را داده بودم گفت: ما نباید از این موضوع برای اهداف خود خرج سیاسی کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نقوی حسینی که به عنوان موافق سوم حذف استفساریه تبصره 3 ماده 71 سخن می گفت با تاکید بر اینکه مجلس هشتم مصوبات مهم زیادی را به تصویب رساند و نباید به خاطر تصویب یک استفساریه مورد اتهام قرار بگیرد گفت: حذف این طرح کمک کند تا اتهام زنی ها به مجلس کم شود.

وی با بیان اینکه مصوبه گذشته مجلس استفساریه نبود گفت: استفساریه پاسخ بلی و خیر دارد اما نمایندگان در روند آن مصوبه آن قانونگذاری کردند و شمولیت ماده 73 را به بازنشستگان تعمیم دادند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: مجلس یک قوه مستقل است و به هیچ عنوان تحت فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد. اما هنگامی که به این نتیجه برسد که مصوبه ای اشتباه بوده به لغو آن رای می دهد.

به گزارش مهر، دیروز دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 ماده 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.

همچنین روز گذشته حمید رسایی در صحن علنی مجلس طرح دو فوریتی برای حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرد. دو فوریت این طرح علیرغم جنجال زیاد در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید اما امروز پیشنهاد حسن کامران مبنی بر حذف تبصره 3 ماده 71 به تصویب رسید و مقامات سیاسی از دریافت 80 درصد حقوق زمان مدیریت های ارشد خود بازماندند.

مصطفی کواکبیان در موافقت با حذف این استفساریه گفت: هم اکنون جریانی علیه مجلس فعالیت می کند و به دنبال این است تا بگوید نمایندگان مجلس هفتم حقوق مادام العمر را تصویب کرده اند ، بر این اساس ما باید برای رفع این شبهه به لغو استفساریه رای دهیم.

وی با تاکید بر اینکه این استفساریه ظلم بزرگی به آرمان های انقلاب بود، گفت: صدا و سیما اطلاع رسانی درستی در مورد تصویب این استفساریه انجام نداد.

همچنین حسن کامران دیگر موافق حذف این استفساریه گفت: برخی سایت های سیاسی خوش خیم و بد خیم در خصوص این طرح بداخلاقی کردند و دروغ نوشتند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان تصویب استفساریه پیشنهاد لغو آن را داده بودم، گفت: ما نباید از این موضوع برای اهداف خود خرج سیاسی کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه حسین نقوی حسینی که به عنوان موافق سوم حذف استفساریه تبصره 3 ماده 71 سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه مجلس هشتم مصوبات مهم زیادی را به تصویب رساند و نباید به خاطر تصویب یک استفساریه مورد اتهام قرار بگیرد، گفت: حذف این طرح کمک کند تا اتهام زنی ها به مجلس کم شود.

وی با بیان اینکه مصوبه گذشته مجلس استفساریه نبود، گفت: استفساریه پاسخ بلی و خیر دارد اما نمایندگان در روند آن مصوبه آن قانونگذاری کردند و شمولیت ماده 73 را به بازنشستگان تعمیم دادند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: مجلس یک قوه مستقل است و به هیچ عنوان تحت فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد، اما هنگامی که به این نتیجه برسد که مصوبه ای اشتباه بوده به لغو آن رای می دهد.

به گزارش مهر، دیروز دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 ماده 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.

همچنین روز گذشته عده ای از نمایندگان در صحن علنی مجلس طرح دو فوریتی برای حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند، دو فوریت این طرح علیرغم جنجال زیاد در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.