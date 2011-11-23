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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

چهارمین جشنواره تجلیل از جهادگران علم و فناوری البرز آغاز شد

چهارمین جشنواره تجلیل از جهادگران علم و فناوری البرز آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره تجلیل از جهادگران علم و فناوری سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در محل دانشگاه آزاد واحد کرج آغاز به کارکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجری این همایش سازمان بسیج علمی  پژوهشی و فناوری استان البرز و مخاطب آن جامعه علمی و محققین بسیجی استان البرز است.

قرار است دراین مراسم فرمانده سپاه استان، استاندار، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس سازمان علمی استان سخنرانی کنند.

همچنین در این جشنواره از دکتر رحیمی پور به عنوان اولین چهره برگزیده بسیج علمی استان البرز و دکتر رامین حاجی خانی به عنوان اولین چهره جهادگر بسیج علمی استان معرفی خواهند شد.

این جشنواره با هدف ارائه آثار، اختراعات و ابتکارات و پژوهشهای اعضا انجمن علمی استان البرز، معرفی پژوهشگران برگزیده بسیجی به جامعه مدیریتی و علمی استان، ایجاد فرصتهای اشتغال و کارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه و دانش بنیاد در سطح استان و ارائه توانمندی های علمی، اجرایی و مدیریتی نخبگان به صنعت استان برپا شده است.

کد مطلب 1467232

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