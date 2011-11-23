پاکستان و معمای لاینحل ارتش؛ قدرت در دست کیست

پس از پایان دوران ریاست جمهوری "پرویز مشرف" در پاکستان و انتخاب رئیس جمهور از طریق انتخابات تصور می شد که این کشور نیز در مسیر دموکراسی قرار گرفته و دیگر نظامیان آن قدرت دوران مشرف را ندارند، اما اتفاق دیروز نشان داد که همچنان در پاکستان همه راهها به ارتش ختم می شود.

در پاکستان توازنی بین قدرت ارتش و حکومت غیرنظامی این کشور وجود ندارد. نظامیان بارها دولتهای غیرنظامی این کشور را که فکر می‌ کردند خلاف سیاست آنها حرکت کرده، ساقط کرده و حکومت نظامی برپا کرده اند.

حسین حقانی معتقد بوده در حالیکه ارتش پاکستان زیر فشار جهانی قرار دارد، بهترین فرصت است که سیستم موجود در پاکستان متحول شود، نظامیان این کشور ضعیف شوند و دموکراسی متزلزل پاکستان، پایدار شود. بر همین اساس هم اکنون در پاکستان، فشار احزاب مخالف و ارتش این کشور بر دولت آصف‌علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور شدیدتر شده است . دلیل این فشار این است که دولت او متهم است که با کشته ‌شدن اسامه بن ‌لادن در خاک پاکستان، نامه‌ ای محرمانه به ارتش آمریکا فرستاده و خواهان کمک آمریکا برای تضعیف قدرت ارتش پاکستان شده‌ است. بر همین اساس هم اکنون در پاکستان، فشار احزاب مخالف و ارتش این کشور بر دولت آصف‌علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور شدیدتر شده است . دلیل این فشار این است که دولت او متهم است که با کشته ‌شدن اسامه بن ‌لادن در خاک پاکستان، نامه‌ ای محرمانه به ارتش آمریکا فرستاده و خواهان کمک آمریکا برای تضعیف قدرت ارتش پاکستان شده‌ است.

"منصور اعجاز" یک بازرگان پاکستانی ‌الاصل آمریکایی اعتراف کرده که حسین حقانی، سفیر بانفوذ پاکستان در واشنگتن این نامه را تدوین کرده و به‌ واسطه او در اختیار دریاسالار مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار داده ‌است.

حالا دولت پاکستان حسین حقانی، سفیر خود در واشنگتن را برای توضیحات بیشتر به اسلام ‌آباد فراخوانده‌‌ و دیروز سه شنبه در حضور ژنرال کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش، ژنرال شجاع پاشا رئیس سازمان اطلاعات، آصف‌ زرداری رئیس جمهوری و یوسف‌ رضا گیلانی نخست‌ وزیر از او پرس و جو شده اما تا حالا جزئیات این دیدار افشا نشده‌ است.

بر اساس این گزارش، بسیاری باور دارند که اگر ثابت شود حسین حقانی و آصف ‌علی زرداری در فرستادن این پیام به نظامیان آمریکا نقش داشته ‌اند، بعید نخواهد بود که ژنرالهای ارتش دولت حزب مردم را سرنگون کنند.





حسین حقانی در کنار آصف علی زرداری

اعجاز در همین زمینه، مصاحبه ای با بی.بی.سی داشته و اعلام کرده که حسین حقانی که طراح اصلی این نامه است، معتقد بوده در حالی که ارتش پاکستان زیر فشار جهانی قرار دارد، بهترین فرصت است که سیستم موجود در پاکستان متحول شود، نظامیان این کشور ضعیف شوند و دموکراسی متزلزل پاکستان، پایدار شود.

در این نامه محرمانه که چند روز پس از کشته ‌شدن اسامه بن‌لادن به دریاسالار مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا فرستاده شده، آمده است : "دولت آقای زرداری به کمک آمریکا می‌ خواهد رهبری امنیت ملی پاکستان را دگرگون کند و عناصر سازمان اطلاعات پاکستان آی اس آی و به ‌ویژه شعبه "اس" آن را، که مسئول رابطه با طالبان است، از میان بردارد."

سخنگوی مایک مولن تایید کرده که چنین نامه ‌ای را دریافت کرده است، اما حسین حقانی، سفیر پاکستان در آمریکا که از او به‌ عنوان طراح این نامه یاد می ‌شود، نقش خود را در این ماجرا تکذیب کرده و آن را توطئه‌ ای علیه آصف‌ علی زرداری و دولت غیرنظامی پاکستان خوانده‌ است.



فرستنده این نامه همچنین پیشنهاد نظارت بیشتر آمریکا بر بمبهای اتمی پاکستان را داده‌ است. اما در ازای این ابراز آمادگی دولت غیرنظامی پاکستان، در این پیام از مقام بلندپایه نظامی آمریکا خواسته ‌شده که دولت پاکستان را در برابر کودتای احتمالی ژنرال پرویز اشفق کیانی محافظت کند. در این نامه، که انتقادها از دولت نه چندان محبوب "حزب مردم پاکستان" را به اوج رسانده، همچنین پیشنهاد شده: "پاکستان تحقیقات بیطرفانه و زیر نظر آمریکا درباره چگونگی پناه ‌دادن بن‌لادن در ابوت ‌آباد انجام می‌ دهد و دیگر تندروها مانند ایمن الظواهری، ملاعمر و جلا‌ل‌ الدین حقانی که در پاکستان پناه گرفته اند را یا بازداشت کند یا چراغ سبزی به آمریکا نشان ‌دهد که علیه آنها عملیات انجام دهد." در این نامه، که انتقادها از دولت نه چندان محبوب "حزب مردم پاکستان" را به اوج رسانده، همچنین پیشنهاد شده: "پاکستان تحقیقات بیطرفانه و زیر نظر آمریکا درباره چگونگی پناه ‌دادن بن‌لادن در ابوت ‌آباد انجام می‌ دهد و دیگر تندروها مانند ایمن الظواهری، ملاعمر و جلا‌ل‌ الدین حقانی که در پاکستان پناه گرفته اند را یا بازداشت کند یا چراغ سبزی به آمریکا نشان ‌دهد که علیه آنها عملیات انجام دهد."

فرستنده این نامه همچنین پیشنهاد نظارت بیشتر آمریکا بر بمبهای اتمی پاکستان را داده‌ است. اما در برابر این ابراز آمادگی دولت غیرنظامی پاکستان، در این پیام از مقام بلندپایه نظامی آمریکا خواسته ‌شده که دولت پاکستان را در برابر کودتای احتمالی ژنرال پرویز اشفق کیانی، رئیس ستاد مشترک ارتش محافظت کند.

نویسنده نامه محرمانه به مقام آمریکایی همچنین می ‌گوید که با افشای همدستی سازمانهای استخباراتی پاکستان در پنهان کردن اسامه‌ بن‌لادن، فرصتی نادر برای سیاستمداران غیرنظامی پاکستان پیش آمده که ارتش و سازمان اطلاعات را زیر کنترل خود درآورند و کل سیاست خارجی این کشور را دگرگون کند که با منافع آمریکا در منطقه همسو باشد، اما بسیاری معتقدند که در پاکستان ارتش این کشور اداره امور را به دست دارد و دولتهای منتخب غیرنظامی از ترس سرنگون شدن، تحت نفوذ ارتش قرار دارند.