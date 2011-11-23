کاهش 2.5 درصدی مراجعات نزاع در آذربایجان غربی

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد کاهش یافته و از 15 هزار و 831 مورد به 15 هزار و 435 نفر رسید.

وی با بیان اینکه از کل مراجعات نزاع 11 هزار و 868 مورد مرد و سه هزار و 567 مورد زن بوده اند، اظهار داشت: بیشترین مراجعات نزاع طی نیمه اول امسال مربوط به مرداد ماه با سه هزار و 53 مورد مراجعه بود.

مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان غربی در ادامه از راه اندازی بخش آسیب شناسی واحد آزمایشگاه پزشکی قانونی با اختصاص اعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال در بخش پاتولوژی خبر داد و بیان داشت: در این راستا همه مراحل انجام آزمایشهای بخش آسیب شناسی به طور کامل در آزمایشگاه این اداره کل انجام و از ارسال نمونه ها به سایر مراکز خودداری می شود.

افتخاری با اشاره به آمار تلفات تصادفات در حوادث رانندگی در محدوده محورهای ارتباطی آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این راستا 260 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده که از این تعداد 193 نفر مرد و 67 نفر زن بودند.

این مسئول با اشاره به اینکه آمار تلفات حوادث رانندگی طی این مدت در مقایسه با آمار 354 نفر کشته مدت زمان مشابه سال گذشته، 26.6 درصد کاهش را نشان می دهد، ادامه داد: مصدومان حوادث رانندگی نیز چهار هزار و 469 نفربوده که در این راستا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 0.6 درصد کاهش را نشان می دهد.