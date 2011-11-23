20 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی بجنورد سند دار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فغان دانشور اظهار داشت: تا پایان آبان ماه سال جاری برای 20 هزار و 231 هکتار از اراضی ملی و دولتی سطح شهرستان بجنورد، پس از تشریفات قانونی سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد اخذ شد.

وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، زمینه واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می آورد.

وی افزود: در همین راستا برای هزار و 349 نفر در 18 مرتع به مساحت 75 هزار و 395 هکتار در سنوات گذشته طرح مرتعداری تهیه که 14 طرح تصویب و دو طرح پس از تصویب و طی تشریفات قانونی به نماینده دامداران ذیحق واگذار شده است.