به گزارش خبرنگار مهر، بازار کشور در قرق انواع میوه های زرق و برق دار وارداتی قرار دارد. هر چند که کشور ما از تنوع و وفور میوه ها برخوردار است، اما سیل انواع میوه از کشورهای مختلف همچنان بی هیچ توجیه قانع کننده ای در سکوت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد.

تأمین میوه بازار و ایجاد تعادل به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یکی از انگیزه های ورود بی حساب وکتاب انواع میوه های خارجی است، این در حالی است که باغداران و مسئولان از افزایش برداشت محصولات کشاورزی در این فصل خبر می دهند.

در حالی که کشاورزان و باغداران خود را برای برداشت برخی محصولات و گرفتن مزد تلاششان آماده می کنند ورود کانتینرهایی از انواع میوه و مرکبات به کشور شادی آنها را در هم می کشد.



فصل برداشت مرکبات در استان های شمال و جنوب کشور آغاز شده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد امسال برداشت مرکبات در وضعیت خوبی قرار دارد اما ورود مرکبات در این موقع از سال با چه انگیزه ای صورت گرفته است؟



افزایش برداشت مرکبات در مازندران و گلستان



قاسم حسین علی مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در گفتگو با مهر درباره فرارسیدن فصل برداشت مرکبات در شمال کشور گفت: پیش بینی کرده ایم امسال برداشت مرکبات در استان به 93 هزار تن برسد، طبق بررسی های صورت گرفته برداشت مرکبات امسال نسبت به سال گذشته 8 هزار تن افزایش می یابد.



عادل صفایی مدیرکل باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته در 18 شهرستان برداشت انواع میوه و مرکبات در استان مازندران در حدود یک میلیون و 850 هزار تن برآورد می شود که نسبت به سال گذشته بیش از 3 درصد افزایش داشته ایم.



در این میان عنایت الله بیابانی مدیرعامل اتحادیه باغداران شمال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از واردات بی رویه میوه و مرکبات به داخل کشور، اعلام کرد: پیش بینی می کنیم میزان برداشت مرکبات به حدود 4 میلیون و 500 هزار تن برسد.

وی ضمن تأکید بر اینکه نیازی به ورود مرکبات نیست، بیان کرد: جای تأسف دارد که هم زمان با برداشت مرکبات شاهد ورود میوه و مرکبات به کشور هستیم.



انگیزه استفاده از ارز سناریوی واردات مرکبات را رقم زد



مدیر عامل اتحادیه باغداران شمال با اشاره به تلاش کشاورزان گفت: آیا فراموش کرده ایم که کشاورزان برای رسیدن محصول چه میزان سختی می کشند؟ مگر نه این که مدعی حمایت و تقویت کشاورزی هستند پس چرا در این فصل شاهد چنین اقدامی هستیم؟



نائب رئیس خانه کشاورزی این اقدام را منتسب به افراد سودجو دانست و تأکید کرد: افراد سودجو و فرصت طلب برای استفاده از ارز مملکت اقدام به ورود مرکبات با این بهانه که "به مرکبات نیاز داریم"، کرده اند در حالی که داخل کشور با مازاد مرکبات مواجه هستیم.



وی اضافه کرد: افراد سودجو به این بهانه که با "کمبود مرکبات مواجه هستیم" دست به چنین کاری زده‌اند. این شعار بی ربط است و هیچ توجیهی برای این اقدام وجود ندارد.



به گفته مسئولان واردات هر نوع کالایی به کشور باید طبق قانون و با مجوز صورت گیرد. بنابراین انتظار می رفت در زمینه واردات مرکبات پس از مطالعه و نیازسنجی اقدام به صدور مجوز شود. لذا این مسئله از طریق مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی پیگیری شد.



توجیه خلیلیان برای ورود انواع میوه



صادق خلیلیان در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه واردات بی رویه انواع میوه و مرکبات، اعلام کرد: واردات هر نوع میوه از ابتدای خرداد سال جاری ممنوع اعلام شده است و با افراد خاطی برخورد می شود.



وی در زمینه واردات میوه حتی پس از صدور بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی تنها به این جمله بسنده کرد: این مسئله را از دیگر مسئولان بپرسید آنها باید پاسخگو باشند.



روز گذشته نیز عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک در زمینه ورود مرکبات با بیان اینکه وزارت بازرگانی مجوز اولیه ورود مرکبات را صادر می کند، افزود: هر میوه ای که وارد کشور شده است، ثبت سفارش شده و سازمان توسعه تجارت متولی ثبت سفارش است و بر مبنای قانون کار می کند، در عین حال صدور مجوز قرنطینه در حوزه وزارت جهادکشاورزی است و بدون مجوز قرنطینه هیچ میوه ای به کشور وارد نمی شود.



مدیر عامل اتحادیه باغداران شمال بیان کرد: مجوز را هر سازمانی صادر کرده باید بدانند به جامعه تولید کنندگان محصولات کشاورزی لطمه وارد می کنند. متولیان بخش کشاورزی می دانند که نیازی به واردات مرکبات نیست چگونه مسئولان از این مسئله بی اطلاع بودند و دست به چنین اقدامی زده اند؟



قاسم بهمنی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از این موضوع، گفت: باید وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه پاسخگو باشد قصد داریم تا از وزیر برای آمدن به مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سئوالات دعوت کنیم.



مدیرعامل اتحادیه باغداران شمال از برآورد 500 تا 700 هزارتنی مازاد تولید مرکبات در سال جاری خبر داد و افزود: سال گذشته میزان برداشت مرکبات در حدود 4 میلیون و 300 هزار تن بود که البته پیش بینی ها افزایش تولید را نشان می دهد.



در حالی که کشاورزان 7 استان کشور در این فصل از سال با برداشت و تولید مرکبات درگیر هستند، واردات میوه مرکبات، کوتاهی و بی برنامه بودن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را نشان می دهد. واژه "کشاورزان فراموش شده" شاید بتواند ذره ای از توجهات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به خود جلب کند.



بی تردید کشاورزان این قشر زحمتکش، یک سال را با تمام مشکلات از جمله کم آبی پشت سر می گذارند به این امید که بتوانند در فصل برداشت، پاداش تلاش های یکساله خود را ببینند، اما همین هنگام، سرازیر شدن انواع میوه و مرکبات خارجی به بازار کشورمان، شادی آنها را به یأس و نامیدی تبدیل می کند.