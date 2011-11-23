به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه‌هنری وارد بیست و چهار سالگی تاسیس خود شده است، انتشارات سوره‌ مهر در نظر دارد جشن رونمایی از کتاب «نورالدین پسر ایران» خاطرات سیدنورالدین عافی را که به عنوان ششصدمین کتاب این دفتر محسوب می‌شود، برگزار کند.

بر این اساس، مراسم رونمایی از این کتاب با حضور مسعود پزشکیان و شکور اکبرنژاد، دو نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی رئیس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری، سید نورالدین عافی و معصومه سپهری، راوی و نویسنده کتاب و جمعی از همرزمان این رزمنده ساعت 15 روز یکشنبه ششم آذرماه در تالار مهر برگزار می‌شود.

کتاب «نورالدین پسر ایران» به خاطرات سیدنورالدین عافی، جانباز 70 درصد، از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شرقی می پردازد که سال 1359 در سن 15 سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شده و حضور در گردان‌های خط‌شکن لشکر عاشورا را به عنوان نیروی آزاد، غواص و فرمانده دسته، تجربه کرده و بارها مجروح شده است.

خاطرات این رزمنده اولین بار سال 73، توسط موسی غیور طی 40 ساعت مصاحبه ضبط و از سال 83، پیاده‌سازی و تنظیم مصاحبه‌ها توسط معصومه سپهری انجام شد. همچنین نویسنده برای کامل شدن خاطرات این کتاب مصاحبه‌های تکمیلی با عافی و همرزمان او انجام داده است.