محمود فرهنگ، رئیس دفتر تئاتر دینی درارتباط با ضرورت استفاده از تفکرات بسیج درادبیات نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در طول تاریخ در همه کشورهای جهان افرادی برای دفاع از کشور و محافظت از انقلاب دست به فداکاری و جان فشانی می‌زنند. البته این افراد درکشورهای مختلف تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند، اما نفس حضورشان به یک مفهوم است. در ایران نیز یکی از اهداف بنیان گذار جمهوری اسلامی برای بیمه کردن کشورنیز تشکیل بسیج بوده است.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته جشنواره‌هایی با مضمون بسیج در استانهای مختلف برگزار شده است. آخرین جشنواره در استان کرمانشاه به دبیری حسین مسافر آستانه برپا شد که من نیز به عنوان داور درآن حضور داشتم. این اتفاق در مجموع بسیارمثمر ثمر بود، اما متاسفانه این جشنواره دیگر برگزار نمی‌شود و یا در ابعاد کوچکتر برپا می شود.

فرهنگ افزود: ضرورت وجود این نوع برنامه‌ها در تئاتر کشور احساس می‌شود. فرهنگ ایثارگری، شهامت و دلاوری و نمایش تصویری از بسیجیان در ادبیات نمایشی ایران باید دیده شود. همانطور که وقتی سرگذشت اسطوره‌ها را در شاهنامه می‌خوانیم از دلاوری‌های این افراد شگفت زده می‌شویم و احساس غرور می‌کنیم باید کاراکتر بسیجی به معنی واقعی کلمه را نیز مورد پژوهش و استفاده قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در قطعه شهدا افرادی هستند که با همه وجود برای حفظ کشورشان جانفشانی و رشادت کردند. برخی آنها حتی نامشان بر روی مزارشان نوشته نشده و کلمه ارزشمند گمنام در مورد آنها به کار برده می‌شود. خانواده این بسیجیان گرانمایه سالهاست که هیچ نام و نشانی از فرزندشان ندارند. رسالت پرداختن به این افراد باید در هنر کشور ما و مخصوصا در ادبیات نمایشی مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگ بیان کرد: رشادتها و دلاوری‌های این اسوه‌های حسنه را باید به تصویر کشید. در طول سالهای گذشته بیشتر با جنبه‌ای شعاری از این شخصیت‌ها رو برو بوده ایم وهیچ گاه لایه‌های زیرین شخصیت این دلاورمردان به درستی به تصویر کشیده نشده است. وظیفه و رسالت هر هنرمندی است که شخصیت غیر کلیشه ای این بسیجیان را به معرض نمایش بگذارد.

کارگردان "پنجره فولاد" گفت: در کشورهای دیگر دنیا وقتی سربازی عضوی از بدنش را در راه وطنش از دست می دهد به یک اسوه ملی تبدیل می شود. از جنگ جهانی دوم به بعد هرساله برای این بازماندگان و جانبازان بزرگداشت برگذار می شود، در آن کشور مورد احترام هستند و تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته می‌شود. نگاه داشتن یاد و خاطره این افراد در کشور ما نیز باید جزء وظایف هنرمندان باشد. فرهنگ این افراد باید برای نسل آینده جاودانه شود.

وی درباره نحوه پرداختن به بسیجیان به صورتی که برای نسل جوان جذابیت داشته باشد و آنها را با اهداف این شخصیتها همراه کند، توضیح داد: پرداختن به بسیج و بسیجیان باید بخشی از جشنواره تئاتر دفاع مقدس باشد. البته به مسئله ایثار و شهادت، هم از طرف بنیاد شهید و هم در جشنواره های مختلف پرداخته می شود. اما باید این فرهنگ در همه آثار نمایشی جا بیفتد و تنها مختص جشنواره ها نباشد. هنرمندان ما باید تلاش کنند تا همه نسل ها را با منش و رفتار بسیجیان آشنا کنند. نسل امروز باید با زبان خودش با این شخصیتها آشنا شود.

فرهنگ افزود: تولید آثار فاخر به شکلی که جوهره ایثار و شهادت درآنها به درستی به نمایش گذاشته شود می تواند در آشنایی نسل جوان با بسیج موثر باشد. متاسفانه طی سالهای گذشته کمتر آثار فاخری دراین زمینه تولید شده و این موضوعات بیشتر در جشنواره‌ها مطرح شده است. تولید آثاری دراین زمینه و اجرای آنها و توجه به ادبیات نمایشی و پژوهش های کاربردی می تواند از عوامل جذب نسل جوان باشد.