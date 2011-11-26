به گزارش خبرنگار مهر، مدارس شبانه روزی یکی از انواع دهها مدرسه ای است که در آموزش و پرورش وجود دارد و صدها دانش آموز در مقطع راهنمایی و متوسطه از روستاها و شهرستانهای مختلف در آن درس می خوانند. مدارسی که فلسفه وجودی آن پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی و جلوگیری از رشد بی سوادی در مناطق پراکنده روستایی و در نگاه کلی تر محرومیت زدایی از شهروندان این مناطق است.

اما در برخی موارد بی توجهی به این مدارس به ویژه در خوابگاههای دانش آموزی موجب شده که بسیاری از آنها در وضعیت بهداشتی نامطلوب، محیط خوابگاهی قدیمی و غیراستاندارد و برنامه غذایی نامناسب به سر برده و از نبود مشاوران مجرب رنج ببرند.

خبرگزاری مهر در بیست و نهم آبان ماه امسال گزارشی را از خوابگاه شبانه روزی عصمت منتشر کرد که گویای این مشکلات بود، خوابگاهی که در روستای ثلاث باباجانی استان کرمانشاه واقع شده و بیش از صد دانش آموز در آن تحصیل می کنند.

اما اقبال محمدی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر داشت بخشهایی از گزارش را نادرست عنوان کرد. به طور مثال وی عنوان داشت که سرانه هر دانش آموز از خوابگاه یک متر نبوده و نزدیک به دو متر و 35 سانتی متر است و یا خوابگاه فرش دارد و موکت نیست که در ادامه می خوانید:

*خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: آقای محمدی توضیح می دهید که خوابگاه مدرسه شبانه روزی عصمت چه تعداد دانش آموز دارد و چرا فضای خوابگاه اینقدر کوچک و نامناسب است؟

- محمدی: 109 دانش آموز در این مدرسه تحصیل می کنند که فضای خوابگاه آنها 256 متر است که به ازای هر دانش آموز دو متر و 35 سانتی متر فضا وجود دارد. همچنین این خوابگاه 8 اتاق دارد که تعداد دانش آموزان در هر اتاق بر اساس متراژ آن متفاوت است و به یک اندازه دانش آموزان در آنها تقسیم نشده اند اما در گزارش شما آمده بود سرانه فضا برای هر دانش آموز یک متر است.

* پس فضای خوابگاه کوچک است؟

- نه اینگونه نیست، با احتساب تختهای دو نفره، فضای خوابگاه برای هر نفر چهارمتر و 30 سانت است.

* اعتبار کل خوابگاه در یک سال چقدر است؟

- سرانه خوابگاه عصمت در سال گذشته به طور کلی 50 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که 34 میلیون آن هزینه غذا و بقیه هزینه آب، برق، سوخت، رفت و آمد دانش آموزان و مباحث آموزشی و ... است، یعنی به ازای هر دانش آموزی 458 هزارتومان در سال هزینه می شود.

نمایی از خوابگاه عصمت

*چرا بنای خوابگاه قدیمی است و به آن رسیدگی نمی شود؟

- این طور نیست که مدرسه مخروبه باشد چرا که در کنار آن در حال ساخت یک ساختمان سه طبقه هستیم.

* پس بنای مدرسه خراب بوده که در حال ساخت مدرسه جدید هستید؟

- نه! اما چون ساختمان مدرسه قدیمی است باعث شد که در سالهای گذشته موضوع تخریب خوابگاه را در استانداری پیگیری و تصویب کنیم که سازمان نوسازی نیز اقدامات اولیه را انجام داده و از سال گذشته خوابگاه 70 نفره ای از محل اعتبارات استانی در حال ساخت است که البته امسال نیز تحویل داده نمی شود و برای سال بعد آماده بهره برداری است.

* دانش آموزان عنوان می کنند که وعده غذایی آنها نامناسب است.

- هر سه ماه یک سرانه غذایی برای مدارس ابلاغ می شود که به تعداد دانش آموزان تقسیم می کنیم البته وضعیت بازار و گرانیهای آن بر خریدهای ما نیز تاثیر می گذارد چرا که ما از بازار خرید می کنیم اما با این حال در این برنامه غذایی در هفته یک بار ماهی، دو بار گوشت و دو بار مرغ وجود دارد. قطعا وضعیت غذایی براساس فیزیولوژی بدن مشکل دارد و آن را انکار نمی کنیم اما نسبت به استانداردها هم مشکلی نداریم.

* برخی از دانش آموزان در رفت و آمد مشکل دارند.

- شاید تعطیلی پنج شنبه ها این شبهه را ایجاد کرده که دانش آموزان حتما باید به خانه برگردند در حالیکه اینگونه نیست. فرستادن دانش آموزان به خانه هایشان طبق قوانین اداری نیست و هرکسی که در خوابگاه بماند خدمات به او ارائه می شود اما این نیز واقعیتی است که دانش آموزان به مهر و محبت مادری نیاز دارند.

نمایی از سرویس بهداشتی خوابگاه دخترانه عصمت

*از منظر خودتان وضعیت خوابگاههای این شهرستان را مناسب می بینید؟

- در ثلاث باباجانی 4 خوابگاه داریم، نمی گوییم برای بچه ها هتل ساخته ایم و منکر این نیستیم که محرومیت وجود دارد اما باید گفت که محرومیت یکباره برطرف نمی شود و نباید این طور انتقاد کرد. مثلا در گزارش تان عکسهایی را آورده اید که اتاق موکت است در حالیکه اتاقها فرش دارند و فرشها زیر تخت است و عده ای سعی دارند مظلوم نمایی کنند یا از وضعیت سرویس بهداشتی عکسهایی ارائه شده که کامل نیست و تنها از بخشی که تخریب شده عکس تهیه کرده اند، قبول داریم که این بخش خراب است اما سرویسهای ما تمیز هستند. در مورد افت تحصیلی نیز ما 70 درصد قبولی داریم و 30 درصد افت تحصیلی وجود دارد و این طور نیست که افت تحصیلی خیلی بالا باشد.