به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی "هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی " یکشنبه 6 آذر 1390 ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود.
در این نشست که از سوی گروه مطالعات هنر و ادبیات برگزار میشود، دکتر صدرالدین طاهری استادیار دانشگاه هنر اصفهان سخنرانی میکند.
بررسی برخی از مهمترین آرایه های هنر ایران، ریشه های آغازین شکلگیری هنر ملی و اثرگذاری هنر بر شکل گیری هویت ایرانی ـ اسلامی مهمترین محورهای این نشست هستند.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان دمشق، شماره 9 واقع است.
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