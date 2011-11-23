گسترش هیئتهای مذهبی ویژه جوانان در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد گفت: نقشه های شیطانی بیگانگان برای آلوده کردن، منحرف کردن و از مسیر خارج کردن دستگاه عظیم سیدالشهدا(ع) است و این یک تهدید برای هیئت های مذهبی است.

وی افزود: استکبار در تلاش است که به نام نوآوری و خلاقیت یک سری انحراف در عزاداریها وارد کند که در این زمینه کار متولیان امر سنگین و حساس است.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به آموزش هیئتهای مذهبی گفت: باید یک جمعی از هر هیئت مذهبی آموزش ببینند که بتوانند در هیئت نقش آفرین و تأثیرگذار باشند.

وی نقش رسانه ها را در آموزش آسیب های عزاداری مهم برشمرد و افزود: از قوه قهریه برای جلوگیری از آسیب های عزاداری نباید استفاده کرد ولی اینطور هم نباشد که این آسیب ها رها باشند.

حجت الاسلام نکو نام افزود: باید با سعه صدر با این برنامه عمیق و دستگاه عظیم برخورد داشته باشید و دشمن را در رسیدن به اهداف خودش ناکام بگذارید.

امام جمعه شهرکرد یکی از راهکارهای مهم در سالم نگهداشتن جوانان از آفات و خطرات، "هیئت مذهبی ویژه جوانان" را برشمرد و افزود: این گونه هیئتها در سلامت فکری، ایمانی و اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی جوانان تأثیر زیادی دارد.

حجت الاسلام نکونام همچنین تشکیل هیئت محله ای را یک تشکل بسیار مؤثر دانست و افزود: در هیئت مذهبی باید جریانهای فکری تبیین شود تا جوانان به تحجر روی نیاورند.

همچنین در این دیدار حجت الاسلام سید محمد میربد معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری به وضعیت هیئت های مذهبی و برخی آسیبهای عزاداری موجود در این استان اشاره کرد.