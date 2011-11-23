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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

حجت الاسلام نکونام:

گسترش هیئتهای مذهبی ویژه جوانان در جامعه ضروری است

گسترش هیئتهای مذهبی ویژه جوانان در جامعه ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه گسترش هیئتهای مذهبی ویژه جوانان در جامعه ضروری است، گفت: اینگونه هیئتها در سلامت فکری، ایمانی و اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی جوانان تأثیر زیادی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد گفت: نقشه های شیطانی بیگانگان برای آلوده کردن، منحرف کردن و از مسیر خارج کردن دستگاه عظیم سیدالشهدا(ع) است و این یک تهدید برای هیئت های مذهبی است.

وی افزود: استکبار در تلاش است که به نام نوآوری و خلاقیت یک سری انحراف در عزاداریها وارد کند که در این زمینه کار متولیان امر سنگین و حساس است.
 
حجت الاسلام نکونام با اشاره به آموزش هیئتهای مذهبی گفت: باید یک جمعی از هر هیئت مذهبی آموزش ببینند که بتوانند در هیئت نقش آفرین و تأثیرگذار باشند.
 
وی نقش رسانه ها را در آموزش آسیب های عزاداری مهم برشمرد و افزود: از قوه قهریه برای جلوگیری از آسیب های عزاداری نباید استفاده کرد ولی اینطور هم نباشد که این آسیب ها رها باشند.
 
حجت الاسلام نکو نام افزود: باید با سعه صدر با این برنامه عمیق و دستگاه عظیم برخورد داشته باشید و دشمن را در رسیدن به اهداف خودش ناکام بگذارید.
 
امام جمعه شهرکرد یکی از راهکارهای مهم در سالم نگهداشتن جوانان از آفات و خطرات، "هیئت مذهبی ویژه جوانان" را برشمرد و افزود: این گونه هیئتها در سلامت فکری، ایمانی و اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی جوانان تأثیر زیادی دارد.
 
حجت الاسلام نکونام همچنین تشکیل هیئت محله ای را یک تشکل بسیار مؤثر دانست و افزود: در هیئت مذهبی باید جریانهای فکری تبیین شود تا جوانان به تحجر روی نیاورند.
 
همچنین در این دیدار حجت الاسلام سید محمد میربد معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری به وضعیت هیئت های مذهبی و برخی آسیبهای عزاداری موجود در این استان اشاره کرد.
کد مطلب 1467250

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