علی اکبر صادقی انیماتور، تصویرگر و نقاش پیشکسوت درباره حکمت و زیبایی شناسی آثار استاد تاها بهبهانی به خبرنگار مهر گفت: در آثار بهبهانی عرفان خاصی را نهفته میبینم. پرنده بودن آثار ایشان یادآور سیمرغ افسانهای و داستانهای منطق الطیر عطار است. او توانسته با یک نوآوری منحصر به فرد در فرم آثار، آنها را در سطحی متعالی عرضه کرده و پیوند محکم میان عرفان و زیبایی شناسی برقرار کند.
وی افزود: این پرندگان از یک سو یادآور مفاهیم عمیق عرفانی هستند و از سوی دیگر با نوآوریهای شگرف در شکل و فرم مجسمهها شکل جدیدی از هنر عرفانی را با ظاهری امروزی را ارائه میکنند. من در مواجهه اول با این آثار به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم و معتقدم که این آثار توان رقابت با مشهورترین آثار هنر دنیا را دارند.
صادقی درباره تاثیر تفکر عرفانی نهفته در این آثار در دگرگونی تفکر مخاطب اظهار کرد: تا کسی عرفان را نشناسد، نمیتواند تفکر عرفانی را درک کند. پس اینکه یک هنرمند چه میزان توانایی داشته باشد که اندیشهاش را در اثر متبلور سازد، بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: بهبهانی به سبب ترکیب بندیهای اعجاب آور خود آثاری خلق کرده که از یک سو تجلی اندیشه عرفانی او به شمار میروند و از سوی دیگر هر یک از آثار اندیشه نهفته در خود را به خوبی به مخاطب منتقل میسازد. عملکرد قوی استاد بهبهانی در این جنبه بسیار حائز اهمیت و توجه است.
این چهره ماندگار تصریح کرد: به عقیده من نباید یک اثر که دارای دنیایی به وسعت یک اندیشه عمیق است را با یک تفسیر خاص محدود ساخت؛ زیرا این کار موجب محدودیت جبری اثر میگردد که خیلی کار مناسبی نیست. حسی که یک اثر در مخاطب میآفریند مهم است.
وی با اشاره به تاثیر بالای ذهنی آثار استاد بهبهانی به خصوص پرندگان برنزیاش بر مخاطبان که به جذب و حضور چشمگیر آنها در نمایشگاه منجر شده، یادآور شد: مخاطب خاص به سبب آشنایی بیشتر با مفاهیم فکری ژرف، ارتباط قویتری با آثار برقرار میکند و همین ارتباط و حس گیرا است که مخاطبین آثار را همیشه به نمایشگاه میکشاند.
صادقی درباره مجسمههای نمایشگاه بهبهانی اظهار کرد: مجسمهها چه به لحاظ فرم و چه محتوا، ساختاری ممتاز و کم نظیر دارند و با دیگر آثار هنری موجود متفاوت هستند. این تفاوت نیز به سبک مستقل استاد بهبهانی و نوآوریهای او در هنر معاصر ایران باز میگردد. در واقع امروزه آنچه در دنیای هنر مورد توجه است و موجب اعتلای آثار یک هنرمند میشود، متفاوت بودن آثار وی است.
هنرمند قدیمی تصریح کرد: بر این اساس باید بگویم پرندگان تاها بهبهانی توانایی پرواز بر آسمان هنر ایران و دنیا را دارند. ویژگیهای خاص این آثار به آنها این امکان را میدهد که به خوبی در بینالها و فستیوالهای هنری معتبر دنیا حاضر شده و همگان را تحت تاثیر خود قرار دهد و موجب اعتلای هنر ایران در دنیا شود.
وی درباره سبک متافیزیک سورئالیسم در این آثار اظهار کرد: هر هنرمندی سبک خاص خودش را دارد.استاد بهبهانی نیز از اساتید صاحب سبک در هنر معاصر ایران به شمار میروند. ایشان متافیزیک سورئالیسم را نخستین بار در آثارش مطرح کرد و در این سالها آن را به اوج رسانده است. اما عقیده شخصی من این است که نباید یک هنرمند و آثارش را که وسعتی فرازمانی و فرامکانی دارد را در یک سبک خاص محدود کرد.
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