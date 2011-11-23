51 روستای آذربایجان غربی ایمن سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با احداث دیوار ساحلی و اجرای کانال 51 روستا در مقابل حوادث متعدد طبیعی ایمن سازی شدند، افزود: آذربایجان غربی دارای یک هزار و 854 روستای دارای سکنه بوده که در مناطق حادثه خیز کوهستانی، شیب دار یا در معرض سیل قرار دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه در اثر حوادث غیر مترقبه چون سیل، لغزش زمین و بارش تگرگ تعداد زیادی از اهالی و اماکن روستایی دچار خسارات جانی و مالی می شوند، بیان داشت: تاکنون51 روستا با هزینه اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال با احداث دیوار ساحلی، کانال، لایروبی رودخانه ها در مقابل حوادث طبیعی ایمن سازی شدند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی مهمترین اهداف ایمن سازی روستاها، در برابرمخاطرات طبییعی را جلوگیری از خسارات جانی و مالی، ایجاد انگیزه سکونت روستائیان در روستاها، فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به منظور احداث مسکن مقاوم روستایی دانست و گفت: در صورت تامین اعتبارات طرحهای ایمن سازی سایر روستاها اجرا می شود.

عزیزی آخرین راهکارهای ایمن ‌سازی روستاهای در معرض خطرات طبیعی سیل، رانش زمین، ریزش کوه، شیب تند، ‌مخزن سدها، حریم آثار باستانی را جابه‌جایی آنها عنوان کرد و اظهار داشت: از مهمترین اهداف جابه‌جایی روستاها امکان تامین ساختگاه مناسب برای احداث مسکن مقاوم و زیبا برای اسکان خانوارهای روستایی، دسترسی آسان به امکانات رفاهی و فرهنگی است.

این مسئول از جابجایی 10 روستای در معرض خطر استان خبر داد و با اشاره به اینکه این روستاها بر اثر ایمن نبودن در مقابل حوادث غیرمترقبه در دست جابه‌جایی است، افزود: این اقدام در راستای امکان تامین ساختگاه مناسب برای احداث مسکن مقاوم و زیبا برای اسکان خانوارهای روستایی، دسترسی آسان به امکانات رفاهی و فرهنگی انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از راههای ایمن ‌سازی روستاهای در معرض خطر جابه‌جایی آنها است، بیان داشت: این روستاها در معرض خطرات و اثرات ناشی از سیل، رانش زمین، ریزش کوه، شیب تند، مخزن سدها و حریم آثار باستانی قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه 11 روستا در آذربایجان غربی طی سالهای گذشته جابه‌جا شده ‌اند، اظهار داشت: برای جابه‌جایی روستاهای در معرض خطر نیازمند واگذاری اعتبارات ویژه هستیم.

