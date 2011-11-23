غلامرضا هوایی در گفتگو با مهر درخصوص جلسات اخیر وزارت راه و شهرسازی با مسئولان شهرداری تهران و شورای شهر درباره اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت: جلساتی با مسئولان شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی استان تهران در حال برگزاری است که پیرامون گردش کار ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان موضوعاتی مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه بطور حتم تا یکماه آینده این جلسات به نتیجه خواهد رسید، بیان کرد: در تلاش هستیم تا در این مدت موانع برطرف شده و تا یکماه آینده شناسنامه فنی ملکی در استان تهران ابلاغ شود که براین اساس قبل از صدور پروانه ساختمانی و پایان کار، شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان صادر می شود.

مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجاییکه در شناسنامه فنی ملکی نحوه کار، تقاضای مالک، طراحی نقشه، نحوه نظارت، نحوه استاندارد سازی و دیگر موضوعات تعریف شده است بنابراین فردی که به دنبال دریافت پروانه و پایان کار می رود تکلیف خود را می داند.

هوایی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان که یکی از مفاد ماده 33 است، افزود: پس از آنکه سازنده تمامی این مراحل را پشت سرگذاشت شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان صادر می شود و پس از آن می تواند گواهی پایان کار را هم دریافت کند.

وی درباره مفاد دیگر گردش کار ماده 33 قانون نظام مهندسی، گفت: یکی از محدودیت هایی که دراین گردش کار اعمال شده اینست که از این پس دیگر هر کسی نمی تواند ساختمان سازی کند و باید پروانه اشتغال داشته باشد.

مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: افراد مختلف می توانند به عنوان سرمایه گذار فعالیت داشته باشند اما سازنده حتما باید پروانه اشتغال را از سازمان نظام مهندسی دریافت کرده باشد.

هوایی تصریح کرد: با اجرای این قانون اگر مشکلی در هنگام گودبرداری یک ساختمان بوجود بیاید می توان با سازنده برخورد انتظامی داشت زیرا باید یک نفر مسئول ساخت ساختمان باشد.

وی با اشاره به اجباری شدن بیمه ساختمان اظهارداشت: یکی دیگر از مباحث این قانون اجباری شدن بیمه ساختمان برای تمامی ساختمان ها است.