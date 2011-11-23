جشنواره داستان کوتاه نارنج در جهرم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سناءالدین فرهنگ جهرمی مدیر پژوهشی جشنواره نارنج با اعلام این خبر ضمن تشریح برنامه های جشنواره منطقه ای داستان کوتاه نارنج گفت: احمد آرام، احمد اکبر پور و غلامحسین دهقان داوری 310 اثر رسیده از چهار استان جنوبی کشور را در دو بخش جوان و آزاد را برعده داشتند و اسامی داستانهای منتخب برای چاپ در کتاب سومین دوره را از طریق سایت جشنواره اعلام کردیم که داوران در هر بخش آثار نهایی را از بین 310 اثر رسیده به دبیرخانه برای چاپ کتاب و انتخاب 5 نفر برتر هر بخش را معرفی کردند.

وی بیان کرد: در مراسم پایانی از اساتیدی همچون سیروس رومی، امین فقیری، ابوالقاسم فقیری، محمدرضا آل ابراهیم، ابوتراب خسروی، شاپور جورکش، محمد کشاورز، بابک طیبی، احسان شاه طاهری دعوت شده است.

مدیر پژوهشی جشنواره نارنج افزود: جشنواره داستان کوتاه نارنج پنجشنبه این هفته با دو نشست متفاوت صبح به صورت تخصصی و عصر به صورت عمومی برگزار می شود و در کنار جشنواره نیز نمایشگاه عکس و صنایع و محصولات جهرم برای بازدید عموم برپا شده است.

مدیر پژوهشی جشنواره منطقه ای نارنج در خاتمه از حمایتهای اداره کل ارشاد فارس و مسئولان جهرم در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.