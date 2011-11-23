بسیجی به دنبال تبلیغات نیست/ برای توسعه کشاورزی نیاز به رونق بازار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز چهارشنبه در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال نیاز به رونق بازار داریم افزود: اگر می خواهیم در هر حوزه کاری اشتغال ایجاد کنیم باید رونق بازار را در آن حوزه ایجاد کنیم. به همین جهت برای توسعه بخش کشاورزی نیز نیاز به رونق بازار داریم. چرا که هم اکنون در واردات ضعیف عمل می کنیم.

وی گفت: اگر واردات ایران را با کشورهای دیگر قیاس کنیم متوجه خواهیم شد که ما در این حوزه (واردات) ضعیف عمل می کنیم و به راحتی از کنار آن می گذریم. در صورتیکه باید مسئله واردات به صورت جدی مورد توجه همگان قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین تصریح کرد: در حوزه صادرات نیز باید به صورت جدی وارد شویم تا بتوانیم در رونق بازار نقش تاثیرگذاری را ایفا کنیم.

نقدی در ادامه سخنانش به ترویج الگوهای مصرف در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: ترویج الگوهای مصرف در بخش کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین معتقدم داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی می تواند موثر واقع شود و این می تواند به عنوان یکی از الگوهای مصرف در بخش کشاورزی شناخته شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه باید در حوزه کشاورزی نیروهای کارآمد و خبره ای را تربیت کنیم افزود: دانشگاه های کشاورزی باید علمی - کاربردی عمل کنند تا نیروهای خبره ای را به جامعه تحویل دهند. همچنین اطلاعات دانشجویان کشاورزی نیز باید به روز شود.

نقدی با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها در حوزه کشاورزی نیز باید به صورت جدی دنبال شود خاطر نشان کرد: اگر سدهایی که هنوز در حوزه کشاورزی به بهره برداری نرسیده اند شروع به کار کنند انقلابی در بخش کشاورزی ما صورت می گیرد.

وی خطاب به شرکت کنندگان در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی گفت: شما تمامی مطالب و پیشنهادات خود را به ما در بسیج مستضعفین یا بسیج مهندسین که در آن فعالیت می کنید ارائه دهید و بدانید از تمامی این مطالب استقبال می کنیم .از سوی دیگر بسیجی هیچ گاه به دنبال تبلیغات و یا کاندیداتوری در عرصه انتخابات نیست و به صورت جدی حرف های خود را بیان می کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر خلائی در حوزه بسیج وجود دارد باید توسط خود ما برطرف شود و اگر محقق نشد مطالبات خود را از طریق رسانه ها پیگیری می کنیم تا بتوانیم خلاء های موجود را هر چه زودتر برطرف کنیم.