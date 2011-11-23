کمبود در زیر ساختهای فرهنگی/ ورود خیرین در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی سه شنبه شب در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری " عمارت گلستان امین" با اشاره به کمبودهایی که در زیر ساخت های فرهنگی کشور وجود دارد گفت: راه اندازی مجتمع های فرهنگی و هنری زمینه لازم برای آموزش جوانان را فراهم می کند.

وی بر لزوم وارد شدن خیرین در این مقوله تاکید کرد و افزود: حجم بالای تقاضا و کار در این زمینه باعث شده است که با وجود اقدامات صورت گرفته هنوز در این زمینه دچار کمبودهایی باشیم.

این مسئول گفت: با توجه به طرح های فراوانی که در زمینه فرهنگ و هنر وجود دارد ورود خیرین و بخش های خصوصی به این بخش می تواند تاثیر بسزایی در اجرایی شدن این طرح ها داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ترویج فعالیت های هنری و فرهنگی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره نگاهی ویژه به هنر داشته اند.

حسینی گفت: ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان های کشور یک ضرورت است که باید به صورت جدی به آن توجه شود.

