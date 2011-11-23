21 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کرمانشاه زیر کشت ذرت است

رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ 21 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه امسال زیرکشت ذرت بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: کار برداشت ذرت از اوایل مهرماه آغاز شده است و تا کنون محصولات 20 هزار هکتار از زمینهای کشت ذرت برداشت شده است.

زارعی با اشاره به کیفیت خوب محصول ذرت در کرمانشاه، افزود: در هر هکتار از زمینهای کشت ذرت در کرمانشاه، بیش از 8 تن محصول ذرت برداشت شده است که این رقمی خوب و امیدوار کننده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت:‌ 11 هزار تن کود، برای زمین‌های مذکور که زیر کشت ذرت رفته اند، توسط کشاورزان و ذرت کاران شهرستان کرمانشاه استفاده شده است.

وی در پایان افزود: سطح زیر کشت ذرت در سال 90 نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است.

