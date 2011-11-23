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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

یک مقام ژاپنی:

چین و ژاپن درصدد ایجاد سازوکاری برای حل مناقشات هستند

چین و ژاپن درصدد ایجاد سازوکاری برای حل مناقشات هستند

وزیر امور خارجه ژاپن بر آن است تا در دیدار روز چهارشنبه خود با مقامهای چین درباره دستیابی به سازوکاری برای حل بحران با این کشور به توافق برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کوئیچیرو گمبا" در سفری یک روزه به پکن با یانگ جیه چی همتای خود در این کشور و "ون جیابائو" نخست وزیر دیدار خواهد کرد و قرار است مقدمات سفر "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر را فراهم آورد.

یک مقام در سفارت ژاپن در پکن گفت : یکی از مسائلی که در این گفتگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسائل دریایی و یک سازوکار مدیریت بحران برای بخش مورد اختلاف در شرق دریای چین خواهد بود.

گفته می شود که در این سازوکار، وزیران امور خارجه، دفاع، و آژانسهای انرژی و صید ماهی و نگهبانان مرزی دو کشور مشارکت خواهند کرد.

گفتنی است اختلافات مرزهای آبی یکی از مهمترین موارد تنش‌زا در بین کشورهای آسیای جنوبی شرقی و حوزه اقیانوس آرام است.

چین و ژاپن، چین و فیلیپین، ژاپن و روسیه از جمله کشورهایی هستند که در منطقه، اختلافات مرزی آبی با یکدیگر دارند.

چین و ژاپن در حوزه شرق دریای چین و حوزه های گازی این منطقه و دو جزیره "سنکاکو" و "دیائویو" که تحت اختیار چین قرار دارد، اختلاف دارند.

کد مطلب 1467261

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