به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی تا پایان خرداد ماه سال جاری، بیاحتیاطی با 2730 مورد، عدم رعایت مقررات ایمنی 335 مورد، استفاده از وسایل بیحفاظ 243 مورد، وسایل معیوب 175 مورد و عدم استفاده از وسایل حفاظتی 136 مورد، بیشترین عوامل ایجاد حوادث ناشی از کار بودهاند.
نور ناقص، تهویه نامطلوب، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، لباس خطرناک و ازدحام و بینظمی تجهیزات از دیگر دلایل حادثه دیدن بیمهشدگان بوده است.
بر این اساس بر اثر حوادث ناشی از کار در مدت یادشده، 18 نفر بیمه شده فوت کردهاند، 39 نفر از کارافتاده کلی و 62 نفر از کارافتاده جزئی شدهاند و همچنین 177 نفر نیز از سازمان تأمیناجتماعی غرامت نقص عضو را دریافت کرده و 4285 نفر بهبودی کامل یافتهاند.
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