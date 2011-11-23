به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد طباطبائیان شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از بانوان بازنشسته قم همزمان که با روز تکریم خانواده، ٌدر خانه مهر قم برگزار شد با اعلام پرداخت معوقه بازنشستگان کشوری از اواسط سال 86 تا نیمه نخست سال 87 گفت: این معوقهها به صورت سهام به بازنشستگان از سوی سازمان خصوصی سازی ارائه میشود، اگرچه در سال گذشته نیز یکهزار میلیارد تومان از این معوقهها به افراد دارای شرایط پرداخت شد.
وی با اشاره به نامگذاری 25 ذی الحجه با عنوان روز تکریم خانواده اذعان داشت: افراد مسن به خصوص پدر و مادر جایگاه ویژهای را در خانواده دارند و بهرهمندی این عزیزان از تأمین اجتماعی و حقوق مناسب یکی از نیازهای اساسی آنهاست.
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم تصریح کرد: این صندوق هر ساله این روز را به بزرگداشت و تکریم بازنشستگان اختصاص میدهد، از این رو سایتی در راستای ارائه مدارک و توانمندیهای بازنشستگان معرفی شده است که با ارزیابی کارشناسان افراد نخبه مطابق با اطلاعات موجود شناسایی شده و ازمیان بازنشستگان برترین نخبگان معرفی میشوند.
وی با اشاره به تعیین 24 بازنشسته نخبه در سطح استان در زمینههای اجتماعی، فرهنگی، هنری و... یادآور شد: از این میان پنج بازنشسته شامل سه برادر و دو تن از خواهران نمونه مورد تجلیل قرار می گیرند، اگرچه در میان بازنشستگان تعداد کثیری از افراد نخبه و توانمند حضور دارند که با امید به زندگی فعالانه در عرصههای اجتماعی میدرخشند.
وی درباره چگونگی انتخاب افراد نمونه افزود: دستورالعمل شناسایی بازنشستگان نخبه در مهرماه سال جاری به دستگاههای اجرایی استان ارائه شد و ستادی متشکل از کارشناسان معاونت نیروی انسانی استاندار، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تعاون، اداره کار، تامین اجتماعی، اداره دارایی و صندوق بازنشستگان به انتخاب نمونههای استانی پرداختند.
قم هشت هزار و 532 بازنشسته دارد
طباطبائیان مجموع بازنشستگان استانی را هشت هزار و 532 نفر برشمرد و عنوان کرد: از این میان هفت هزار و 148 نفر بازنشسته، هزار و 393 نفر موظف، شامل پنج هزار و 87 نفر آقا و 2 هزار و 61 نفر خانم هستند.
وی در ادامه درباره نوع خدماتی که به بازنشستگان ارائه میشود، اظهار داشت: پرداخت حقوق و مستمری از کار افتادگی و صدور کارت شناسایی برای بازنشستگان از وظایف مهم صندوق به شمار میرود که پس از ارائه اطلاعات دقیق به سایت مربوطه، کارت افراد صادر میشود.
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم افزود: با کسر یک درصد از حقوق فرد بازنشسته، یک درصد از بودجه صندوق و دریافت یک درصد از اعتبارات دولتی در پایان هر سال اخذ خدمات بیمهای به صورت مناقصه و مزایده برگزار میشود و هر شرکت بیمهای که کمترین قیمت را در مزایده تعیین کند میتواند خدمات بیمهای خود را به بازنشستگان ارائه دهد.
وی در پایان با تأکید برتوجه روزافزون به رفاه بازنشستگان افزود: بازنشستگان به ویژه بانوان باید درجهت ارتقای امید به زندگی و بهرهمندی از تسهیلات مناسب مورد حمایت مسئولان قرار گیرند.
لازم به ذکر است در این مراسم از رودابه دعوتی و اعظم بهرمان دو تن از بانوان بازنشسته نخبه تجلیل شد و مریم لسانی ، یکی از بانوان پیشکسوت کانون نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
طباطبائیان خبر داد:
بازنشستگان نخبه در قم شناسایی میشوند / وجود 8500 بازنشسته در قم
قم - خبرگزاری مهر: نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم، از شناسایی و تجلیل از بازنشستگان نخبه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد طباطبائیان شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از بانوان بازنشسته قم همزمان که با روز تکریم خانواده، ٌدر خانه مهر قم برگزار شد با اعلام پرداخت معوقه بازنشستگان کشوری از اواسط سال 86 تا نیمه نخست سال 87 گفت: این معوقهها به صورت سهام به بازنشستگان از سوی سازمان خصوصی سازی ارائه میشود، اگرچه در سال گذشته نیز یکهزار میلیارد تومان از این معوقهها به افراد دارای شرایط پرداخت شد.
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