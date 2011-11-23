نرخ بیکاری 20 درصدی در کردستان/ دیوار بی اعتمادی باید فرو بریزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی که در 14 تیرماه سال 89 به عنوان استاندار کردستان معرفی شد در این مدت از زمان فعالیت خود تنها یک نشست خبری داشته و تاکنون نیز خیلی کم با رسانه های مختلف جمعی مصاحبه کرده است ولی هفته نامه سیروان که به صاحب امتیازی سازمان همیاری شهرداری های کردستان منتشر می شود طی مصاحبه ای مفصل با شهبازی از دغدغه ها و همچنین برنامه های وی خبر داده است.

استاندار کردستان در این مصاحبه که بر اساس اعلام سیروان بیش از سه ساعت به طول انجامیده است از مذاکرات جدی وزیر کشور با خود برای قبول پست استانداری و نقش ویژه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای حضور در این استان خبر داده است و در ادامه نیز از تماس های بی شمار مردم استان کردستان خبر داد و از روند فعلی خدمت رسانی به مردم در دستگاه های دولتی این استان نیز گلایه کرده است.

علیرضا شهبازی در ابتدای این مصاحبه وضعیت خانوادگی خود را تشریح و اعلام کرد: " من دارای دو فرزند دختر و یک پسر هستم، دختر بزرگم فوق لیسانس کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و در حال حاضر متاهل در تهران زندگی می کند، دختر دومم دانشجوی دکترای برق دانشگاه تهران است که بیشتر به خاطر شرایط تحصیلی دختر دومم امکان آمدن خانواده به سنندج میسر نشد و پسرم محمد ابراهیم نیز هم اکنون سال سوم دبیرستان است و او خود را کرد می داند و به سنندجی بودن خود نیز در تمام محافل رسمی و غیر رسمی افتخار می کند".

برای قبول پست استانداری در کردستان مردد بودم

استاندار کردستان در ابتدا با اشاره به روند استاندار شدن خود اعلام کرد: " در ابتدا برای قبول پست استانداری کردستان مردد بودم و یکی از دلایل اصلی به خاطر روحیات خودم بود، چون من معمولا یک آدم عاطفی هستم و مشکلات کردستان را نیز می دانستم و می گفتم اگر من بروم از آن آدم هایی نیستم که دنبال استراحت و وقت گذرانی باشم، از آن دسته آدم هایی هستم که اگر مسئولیتی را قبول کنم با تمام وجود در مقابل رسالت های این مسئولیت احساس وظیفه می کنم و خوشبختانه این نوع احساس وظیفه را در مدت یک سال و چهار ماه خدمتگزاری به مردم شریف و وفادار کردستان نشان داده ام و به جرات می توانم بگویم که یک روز از زمان خدمتم در سمت استاندار مرخصی نرفته ام، یک روز راحت نبوده ام و یک لحظه کارم را رها نکرده ام. شبانه روز صادقانه برای حل مشکلات مردم کردستان کوشیده ام و زمانی که برای پیگیری کارهای اداری به تهران می روم تمام اوقات و ایام ماموریت را برای حل مشکلات استان و گرفتن اعتبارات خارج از چارچوب بودجه مصوب اختصاص می دهم.

دلیل دوم تردید در آمدنم به استان کردستان، روحیه عاطفی من بود هنگامی که بسیاری از مشکلات، مصائب و ناراحتی مردم را می بینم نمی توانم تحمل کنم و ناچارم که خودم به صورت مستقیم همدردی کنم و این مسئله نیز به لحاظ عاطفی روی من اثر داشت و دارد و البته با توجه به شرایط جسمی و سنی که دارم در دراز مدت این اثرگذاری عاطفی، نتیجه مطلوبی ندارد گرچه خودم اعتقاد دارم که دعای خیر و خوشحالی مردم باعث نشاط و شکوفایی روحیم می شود. بنابراین به استناد این دو دلیل برای قبول پست استانداری کردستان مردد و دو دل بودم اما زمانی که قبول کردم با تمام وجود برای خدمتگزاری صادقانه، دلسوزانه و بدون منت به مردم استان رهسپار کردستان شدم".

محمد رضا رحیمی در استاندار شدن من در کردستان نقش ویژه داشت

وی در ادامه با اشاره به نقش محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای استاندار شدن شهبازی در کردستان پاسخ داده است: " آقای رحیمی در آمدن بنده به استانداری کردستان نقش اساسی داشتند، گرچه آقای رییس جمهور روحیات من را می ‌شناخت و وی نیز نظر مثبتی برای آمدن من به کردستان داشتند اما در واقع آقای رییس جمهور قبل از آقای رحیمی و حتی وزیر کشور و مدیرانی که قبلا سابقه مدیریت و آشنایی با من در کردستان داشتند از جمله آقایان تابش و زریبافان سر موضوع آمدن من به کردستان اصرار و تاکید داشتند. همه این افراد به دکتر محمود احمدی‌ نژاد پیشنهاد داده بودند که بهترین گزینه برای تصدی استانداری کردستان "علیرضا شهبازی" است. معاون اول رئیس جمهور از ابتدا من را تشویق می‌ کرد که برای خدمتگزاری به مردم کردستان آمادگی داشته باشم و وی به صراحت می ‌گفت از میان گزینه‌های استانداری استان های همدان، کرمانشاه، فارس، خوزستان و لرستان اگر من را دوست داری کردستان را انتخاب کن".

مذاکره طولانی وزیر کشور با شهبازی برای قبول پست استانداری کردستان

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به مذاکرات خود و وزیر کشور گفت: "ساعتهای متمادی آقای نجار وزیر کشور در مورد استانداری کردستان با من صحبت کرد تا من را برای صدور حکم استانداری کردستان قانع کند. اما من به دلایلی که ذکر شد ابتدا مردد بودم و او از آقای رحیمی خواست که با من صحبت کنند تا که شاید برای قبول پست استانداری کردستان اعلام آمادگی کنم و خلاصه بعد از این فرایند و تاکیدات جدی و دوستانه آقای رحیمی با لطف خداوند به کردستان آمدم، دکتر رحیمی شخصیتی مشهور، با محبت و دلسوز برای مردم استان کردستان است و در حال حاضر ایشان نقش مهمی در اختصاص اعتبارات ویژه به استان کردستان دارند و بنده با حمایت و پشتیبانی وی مشکلات اعتباری و اجرایی تمام طرح‌های مهم عمرانی استان را پیگیری و حل می‌ کنم. من از این فرصت طلایی و حضور پرثمر آقای رحیمی در سمت معاون اول ریاست جمهوری به نفع مردم استان کردستان و شتاب بخشی پروژه‌های عمرانی و توسعه همه جانبه استان به نحو احسن بهره می ‌گیرم، امیدوارم در این برهه و مدت زمانی بتوانم برای کردستانی ها نقش‌ آفرینی کنم".

شهبازی به بورکراسی موجود در ساختار اداری دستگاه های دولتی و کارشکنی های صورت گرفته در این راستا اشاره کرده و در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با مدیران متخلف و کم کار بیان کرد: "در اینکه با مدیران خاطی برخورد شود شکی به خود راه نمی دهم، اما من به برخورد قهری معتقد نیستم، من انسانی اخلاق گرا هستم و بر این باورم برای حفظ کرامت انسانی باید با افراد متخلف نیز از بعد انسانی برخورد شود. نمونه های است که اینجا بازگو کردن آن چندان مناسب نیست اما پیش آمده است به خاطر برخورد خارج از مقررات و خشونت آمیز، مدیری را عزل کرده ام اما در همان حال جایگاه انسانی همان مدیر را نیز حفظ کرده ام".

تماس تلفنی کردستانی ها با شماره همراه استاندار

وی در پاسخ به این سئوال که اعلام شماره تلفن همراه استاندار کردستان به چه دلیل صورت گرفته است، عنوان کرد: " این نوع نگاه مدیریت ناشی از روحیات شخصی من و علاقه به ارتباط بی واسطه با مردم است. هم اکنون شماره همراه من در دسترس اقشار مختلف مردم قرار دارد و شخصا جواب می‌ دهم و به دست هیچ یک از محافظان نمی ‌سپارم. من از روی اعتقاد ذاتی شماره تلفن همراهم را به مردم داده‌ ام و تا زمانی که در سمت استانداری کردستان باشم شبانه روز مستقیم به تماس‌ های مردمی پاسخ می‌دهم و مسائل و مشکلات آنها را پیگیری و رسیدگی می‌ کنم و هیچگاه هم از این روند کاری خسته نمی شوم".

استاندار کردستان با اشاره به این نکته که مدیران نیز باید شماره همراه خود را در اختیار مردم قرار دهند، افزود: "مهمترین بحث در خصوص ارتباط تلفنی مردم با مدیران این است که همه مدیران و دستگاه های اجرایی مستقیم در جریان مشکلات مردم قرار می ‌گیرند و در این راستا برنامه ریزی می ‌کنند. در حال حاضر خوشبختانه این مقوله در استان تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است. من در تمام جلسات به مدیران ادارات دولتی تاکید کرده ‌ام که شماره همراه شخصی خود را به اصناف و اقشار مختلف مردم اعلام کنند، این ارتباط مسئولان و مردم به راستی یکی از اهرم‌های مطلوب و غیر مستقیم برای اثر بخشی و افزایش بهره ‌وری در دستگاه های اجرایی است. لازم است به این نکته اشاره کنم که اکثر مدیران استان به جد علاقه‌مند به ارتباط بی‌ واسطه با مردم هستند اما تنگ نظری و کوته بینی تعداد اندکی از کارشناسان ادارات در این مسیر مشکلی جدی است".

شهبازی بدون اشاره به میزان تماس های تلفنی مردم با وی اظهار داشت: "به طور متوسط روزانه به 10ها مورد تماس تلفنی مردم پاسخ می دهم. البته این جدای از پیامک ‌هایی است که از سوی شهروندان به تلفن همراه من ارسال می‌ شود و من از مردم شریف و وفادار استان کردستان بسیار ممنونم اما از آنان می ‌خواهم تنها در صورت کار ضروری با شماره همراه من تماس بگیرند".

وضعیت فرهنگ در کردستان رضایت بخش نیست

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگ در استان کردستان افزود: " یکی از دغدغه‌های اصلی من مقوله فرهنگ است. در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است اما هنوز نتوانسته ‌ایم به ظرافت‌ ها و پتانسیل‌ های فرهنگی در استان کردستان دست پیدا کنیم، اما سعی کرده‌ ایم که در زمینه جذب و اختصاص اعتبارات فرهنگی کوشا باشیم تا از این طریق بتوانیم عقب ‌ماندگی‌های سخت افزاری فرهنگی استان را جبران کنیم. موضوع سینما بهمن سنندج را خیلی پیگیری کرده ‌ام و در خصوص شتاب بخشی عملیات اجرایی این پروژه فرهنگی چندین بار هشدار داده‌ام که این وضعیت زیبنده مردم فرهنگی کردستان نیست و در کنار این موضوع یکی از مواردی که همیشه در مقابل ساختمان استانداری من را آزار می ‌دهد احداث ساختمان تالار فرهنگ سنندج است. انتظار می رود با اختصاص اعتبارات ویژه تا چند سال آینده این پروژه‌ ها به اتمام برسد. پروژه ساختمان تالار فرهنگ از سال 82 آغاز شده است و برای اجرای 100 درصدی این پروژه 12 میلیارد تومان نیاز است که اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات سالانه برای اجرای این پروژه صورت گیرد این پروژه تا 20 سال آینده به اتمام نمی ‌رسد".

شهبازی با اشاره به وضعیت نشر در استان گفت: "درخصوص وضعیت ناشران اهل سنت و سخت‌ گیری‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید بگویم در اوایل کار یکی از مشکلات اصلی در کردستان این بود که اجازه نمی دادند که ناشران اهل سنت کردستان در نمایشگاه های سراسری کتاب حضور جدی داشته باشند و گزینشی با ناشران برخورد می شد. من این موضوع را با قاطعیت و از روی وظیفه ذاتی دنبال کردم با مسئولان ذیربط کشوری مذاکره کردم و در حال حاضر خوشبختانه این حسن اعتماد به وجود آمده و ناشران اهل سنت در نمایشگاه های کتاب در کشور حضوری فعال دارند".

نرخ فعلی بیکاری در کردستان را قبول ندارم

استاندار کردستان به وضعیت اشتغال در این استان اشاره کرد و افزود: "در حال حاضر به استناد آمارهای موجود نرخ بیکاری استان کردستان 11 تا 12 درصد اعلام می شود ولی من معتقدم این آمار واقعی نیست. آمار بیکاری استان کردستان خیلی بیشتر از این آمارهای رسمی است. به جرات می‌ گویم که آمار بیکاری ما بالاتر از 20 درصد است و ما در حال حاضر شاهد عینی این نرخ بیکاری در استان هستیم به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی و این یک معضل جدی است ولی با توجه به اقدامات صورت گرفته در حال حاضر تعداد زیادی از نیروی انسانی را در طرحهای عمرانی، مسکن، راهسازی، بهداشتی و درمانی و واحدهای تولیدی به صورت مقطعی مشغول به کار شده اند و امیدوارم با احداث، نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی بزرگ همچون ذوب ‌آهن کردستان، پتروشیمی، داروسازی، بتن گازی، لاستیک بارز، سلولزی و معدن طلای ساری گونی بتوانیم نرخ آمار بیکاری استان به ویژه در حوزه فارغ التحصیلان را کاهش دهیم".

انتصاب مدیران در کردستان بدون لحاظ کردن تفکرات جناحی و سیاسی است

وی به روند انتخاب مدیران بومی در استان کردستان نیز اشاره کرد و گفت: "من از روزی که وارد کردستان شدم با خدای خود عهد کردم که در انتخاب مدیران دستگاه‌ های اجرایی مسائل سیاسی و جناحی را ملاک ارزیابی قرار ندهم و تحت تاثیر فشار و سفارش هیچ گروه و جناحی قرار نگیرم و از به کارگیری دوستان و فامیل نیز در ساختار اداری پرهیز کنم. به تمام مدیران دستگاه‌ های اجرایی در روزهای نخستین کاری اعلام کردم که دو ملاک و استراتژی برای ادامه کار در سمت مدیریت لازم است که یکی خدمتگزاری واقعی و دیگری محبت به مردم و پیگیری مستمر کارهای مردمی است. تامل و همکاری بنده با نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی تاملی سازنده و کار ساز است، چه در حوزه پیگیری کارها و چه انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی و مهم این است که همه ما با در نظر گرفتن مصالح استان و پیشرفت و آبادانی آن با هم همکاری و هم اندیشی داشته باشیم که اینگونه نیز هست وضعیت موجود و مدیرانی که من انتخاب کرده ام شاهدی بر این مدعاست که همواره سعی کرده ام از مدیران بومی استفاده کنم".

شهبازی در ادامه در تعریف مدیر بومی معتقد است: "هر نیروی اعم از کرد شیعه و سنی در استان کردستان یا محدوده جغرافیایی استان زندگی می‌ کند از دیدگاه من بومی تلقی می ‌شود و من در انتخاب مدیران، مذهب را ملاک قرار نمی ‌دهم و بیشتر به توانمندی شاخص‌ های مدیریتی در ارتقای بهره ‌وری توجه می ‌کنم و واقعا در بین مدیران شیعه و سنی هیچگاه مرزی قرار نداده ام".

برنامه ریزی برای تقویت زیرساختهای کردستان صورت گرفته است

وی به بخش راه و پروژه های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: "در بخش مسایل عمرانی، زیربنایی و زیرساختی اقدامات مطلوبی در چند سال گذشته انجام شده است. وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر خود به استان تصمیمات خوبی برای تخصیص اعتبارات راه های استان اتخاذ کرد که قرار است با حمایت معاون اول رییس جمهور اعتبار مناسبی افزون بر بودجه‌ سالانه برای احداث بزرگراه های استان و به ویژه راه ‌آهن اختصاص یابد و امیدواریم علاوه بر این با جذب اعتبار از طریق اوراق مشارکت نیز بتوانیم جاده ‌های برون شهری و درون شهری استان را توسعه بخشیم".

استاندار کردستان در پایان این مصاحبه ضمن بیان یکی از پیامک های رسیده از سوی مردم استان به انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: "برگزاری انتخابات مهمترین رویداد سیاسی کشور برای گفتمان دموکراسی و آزادی مردم در جامعه است، اما من در سمت استاندار در جریان انتخابات وارد نمی ‌شوم و هیچگونه دخالتی در جریان تبلیغات کاندیداها براساس گرایش سیاسی و جناحی نمی ‌کنم و همیشه با افرادی که در سمت دولتی هستند و به نحوی در انتخابات دخالت می‌ کنند تذکر داده‌‌ام، و خواهم داد".