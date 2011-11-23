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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

در جلسه علنی مجلس؛

دوفوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس تصویب شد

دوفوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خود دوفوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس را در جلسه علنی امروز مجلس تصویب کردند.

به گزارش خبنرگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس دوفوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس را تصویب کردند.

گفتنی است پیش از تصویب این طرح علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی سخنانی سیاست های خصمانه انگلیس در قبال کشورمان را تشریح کرد.

این طرح با 162 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.

به گزارش مهر، روز گذشته اتحادیه اروپا از تشدید تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود.

گفتنی است طرح کاهش رابطه با انگلیس پیش از این در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود.

کد مطلب 1467267

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