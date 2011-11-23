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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

ارومیه- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی با صدور حکمی کاظم علی نژاد را به سمت مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی کاظم علی نژاد مدیر کل دفتر حوزه استانداری را با صدور حکمی به سمت مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی جلال زاده آمده است:" با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت  مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری منصوب می کنم.

مطالعه و تحلیل مسائل  و رویداد های سیاسی استان و فراهم آوردن زمینه وفاق و همدلی بیش از پیش بین عناصر و نیروهای انقلاب و همچنین افزایش کار آمدی دستگاههای سیاسی فرهنگی استان در راستای تکالیف و ماموریت های محوله از اهم وظایف جنابعالی است .

اینک که ماموریت جدید جنابعالی در آستانه انتخابات مجلس رقم می خورد انتظار دارم با بسیج همه امکانات و یاری و همراهی همه دست اندرکاران امر خصوصا فرمانداران و بخشداران ساعی در مسیر عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس محترم جمهور جهت برگزاری انتخابات سالم ، پرشور و حداکثری گام بردارید ."

کد مطلب 1467269

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